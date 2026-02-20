Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη ζήτησε να έχει ο τέως Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε, «με την επιστροφή μου χτες, από προγραμματισμένα ταξίδια στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα, ζήτησα σήμερα να συναντηθώ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου να θέσω υπόψη του τα συμπεράσματά μου από επαφές σχετικά με το Κυπριακό».

Επιπρόσθετα, σημειώνει ότι «δεδομένης της κρίσιμης φάσης στην οποία έχει εισέλθει η πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για το εθνικό μας ζήτημα, είναι υποχρέωση όλων όσοι μπορούμε να συμβάλουμε προς την κατεύθυνση της λύσης, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, να το πράττουμε με πνεύμα ομοψυχίας, ειλικρίνειας και προσήλωσης στον τελικό στόχο της ενωμένης πατρίδας».