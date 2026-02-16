Την διαφωνία του για την ανοικτή αντιπαράθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εκφράζει ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου σε ανάρτηση του τονίζει ότι η επιλογή του ΠτΔ να αντιπαρατεθεί προσωπικά με την απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα δημιουργεί μεγάλες ανησυχίεες για την έκβαση της πρωτοβουλίας του ιδίου του Αντόνιο Γκουτέρες.

Επισημαίνει το γεγονός ότι ενώ επί χρόνια η πλευρά μας καλούσε τον ΓΓ να ορίσει απεσταλμένο, τώρα χαρακτηρίζουμε «αστείες» τις δηλώσεις της Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

«Αντί να εργαστούμε ώστε να ανοίξουν έστω και δύο οδοφράγματα για να πάμε σε νέα διεθνή διάσκεψη, κάνουμε επιθέσεις στην κυρία Ολγκίν», αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει: «Μα δεν αντιλαμβανόμαστε ότι έτσι οδηγούμαστε σε ναυάγιο; Τι επιτέλους επιδιώκουμε μετά από 52 χρόνια; Αντί για προοπτική διαλόγου να μπαίνουμε σε μετωπική σύγκρουση και με τα ΗΕ;»