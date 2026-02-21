Ανησυχία σε σχέση με τα περιστατικά αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφικές μονάδες και την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων διαχείρισης της κατάστασης εκφράζουν, μέσω ανακοινώσεών τους, το ΑΚΕΛ, το Κόμμα για τα Ζώα και το ΕΛΑΜ. Τα κόμματα επισημαίνουν τις επιπτώσεις στην κτηνοτροφία και την αγροτική οικονομία, ζητώντας την ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας και στήριξη των κτηνοτρόφων.

ΑΚΕΛ: Γραπτή Δήλωση Προέδρου Επιτροπής Γεωργίας Γιαννάκη Γαβριήλ και βουλευτή Λάρνακας Ανδρέα Πασιουρτίδη

Το ζήτημα που προκύπτει με τα περιστατικά αυθώδους πυρετού σε κτηνοτροφικές μονάδες στην επαρχία Λάρνακας είναι πάρα πολύ σοβαρό, αφού υπάρχει ενδεχόμενο θανάτωσης χιλιάδων ζώων και τίθεται ζήτημα οικονομικής και επαγγελματικής επιβίωσης αριθμού κτηνοτρόφων.

Ερωτήματα προκύπτουν ως προς το κατά πόσον λήφθηκαν τα απαραίτητα μέτρα και εφαρμόστηκαν οι ενδεδειγμένες διαδικασίες και πρωτόκολλα, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, από τη στιγμή που παρουσιάστηκαν κρούσματα αυθώδους πυρετού στα κατεχόμενα. Αυτή τη στιγμή προέχει η ψύχραιμη διαχείριση της κατάστασης, καθώς και η άμεση λήψη μέτρων στήριξης των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων.

Μετά από πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ, την Τρίτη 24/02/2026 σε έκτακτη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας θα συζητηθεί το θέμα στην παρουσία του Υπουργείου Γεωργίας, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και όλων των αρμόδιων φορέων.

Κόμμα για τα Ζώα:

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου, ανησυχεί ιδιαίτερα όσον αφορά το κρούσμα/κρούσματα, αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφικές μονάδες.

Η τραγικότητα της κατάστασης που εκτυλίσσεται με την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού, προκαλεί βαθύ αποτροπιασμό και αγανάκτηση. Η μαζική θανάτωση αθώων ζώων, σε συνδυασμό με τις σοβαρές καταγγελίες (από τους κτηνοτρόφους) για ελλιπή υγειονομικά μέτρα και καθυστερημένες ενέργειες, συνιστά μια απαράδεκτη πραγματικότητα που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Ως Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου, για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ζώων για τα όσα, καταλογίζουν οι κτηνοτρόφοι ενάντια στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, όπως, ολιγωρία, έλλειψη προληπτικού σχεδιασμού ή και άμεσης παρέμβασης εάν και εφόσον ευσταθούν, τότε αυτά θα συνιστούν σοβαρές και βαρύτατες ευθύνες.

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει με τον πλέον δραματικό τρόπο την ανάγκη η κοινωνία να επανεξετάσει τις διατροφικές της επιλογές και να προχωρήσει σε μια συνειδητή μετάβαση προς φυτικά πρότυπα διατροφής, απαλλαγμένα από βία και εκμετάλλευση ζωικών υπάρξεων. Η κρίση αυτή αποδεικνύει ότι το σημερινό μοντέλο εκμετάλλευσης ζώων έχει αποτύχει. Ήρθε η ώρα για ριζική αλλαγή και μετάβαση σε φυτική διατροφή, χωρίς αίμα, χωρίς πόνο, χωρίς θυσίες αθώων ζωών για οικονομικά συμφέροντα.

Απαιτούμε:

• Αναθεώρηση της κρατικής πολιτικής για την προστασία των ζώων και της δημόσιας υγείας.

• Άμεση εφαρμογή αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων

• Διαφάνεια και ενημέρωση των πολιτών

• Ευθύνες (εάν αποδειχτούν) στους υπαίτιους

ΕΛΑΜ:

Η επιβεβαίωση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε ζώα στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας συνιστά σοβαρή εξέλιξη που θέτει σε κίνδυνο την κτηνοτροφία, την αγροτική οικονομία και την επισιτιστική επάρκεια του τόπου.

Η κατάσταση απαιτεί άμεση κινητοποίηση του κράτους και ξεκάθαρο σχέδιο δράσης. Η προστασία της πρωτογενούς παραγωγής και των ανθρώπων που τη στηρίζουν δεν μπορεί να αφεθεί σε αποσπασματικές ενέργειες ή καθυστερήσεις.

Καλούμε την Κυβέρνηση να λάβει άμεσα και αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού καθώς επίσης και να εντατικοποιήσει τους ελέγχους σε κτηνοτροφικές μονάδες, σφαγεία και σημεία διακίνησης ζώων.

Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να προχωρήσουν σε εντατικούς και συστηματικούς ελέγχους στη γραμμή αντιπαράταξης, από όπου εκτιμάται ότι προήλθε η εισαγωγή του ιού, ώστε να αποτραπεί περαιτέρω μετάδοση.

Επιπλέον, να εφαρμόσει αυστηρά πρωτόκολλα διακίνησης, απομόνωσης και διαχείρισης ύποπτων περιστατικών, με πλήρη ενημέρωση των κτηνοτρόφων και να προετοιμάσει άμεσα σχέδιο εμβολιασμού, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές και το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Το κράτος πρέπει επίσης, να διασφαλίσει άμεσες αποζημιώσεις προς τους κτηνοτρόφους που θα πληγούν.

Πρώτιστος στόχος μας πρέπει να είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης.