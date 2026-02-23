Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτα Δημητρίου συμμετείχε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα, στις Βρυξέλλες, η οποία συνδιοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της τρέχουσας Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την έναρξη των εργασιών προσφώνησαν η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Ρομπέρτα Μέτσολα και η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτα Δημητρίου.

Κατά την προσφώνησή της η Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε την καθοριστική σημασία της Διάσκεψης και των θεμάτων συζήτησης για το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον. Σημείωσε παράλληλα την κοινή βούληση για συνεργασία με πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικής ευθύνης και τόνισε τη σημασία του διακοινοβουλευτικού διαλόγου στη συνδιαμόρφωση πολιτικών προς επίτευξη των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ένωσης και ανταπόκριση στις πραγματικές ανάγκες των ευρωπαίων πολιτών. Η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι στο τρέχον ασταθές διεθνές περιβάλλον, τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν αυξημένη ευθύνη ως θεματοφύλακες της λαϊκής κυριαρχίας και της δημοκρατικής νομιμοποίησης, διασφαλίζοντας τη δημοκρατική λογοδοσία των θεσμών. Τόνισε δε, την πλήρη ετοιμότητα της Βουλής των Αντιπροσώπων, στη βάση του θεσμικού της ρόλου και των αρμοδιοτήτων της, για συνεργασία με όλα τα θεσμικά όργανα και τα εθνικά κοινοβούλια της Ένωσης, για επίτευξη των κοινών στόχων προς όφελος όλων των πολιτών.

Σε σχέση με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία η Πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι η κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας ενός ανεξάρτητου κράτους, συνιστά ταυτόχρονα επίθεση κατά της ευρωπαϊκής ασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι η Κυπριακή Προεδρία θα συνεχίσει την πολύπλευρη στήριξή της προς την Ουκρανία. Επισήμανε δε, ότι η Ένωση οφείλει να τηρεί συνεπή στάση αρχών και ότι η Κύπρος, ως χώρα που εξακολουθεί να βιώνει τις τραγικές συνέπειες της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής, γνωρίζει τη σημασία της σταθερής προσήλωσης όλων στο διεθνές δίκαιο.

Mε την ολοκλήρωση της έναρξης των εργασιών, οι δύο Πρόεδροι είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση στο πλαίσιο της οποίας η κ. Δημητρίου ευχαρίστησε την κ. Μέτσολα για την επιτυχή συνδιοργάνωση της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας. Συζητήθηκαν επίσης οι σύγχρονες κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τρόποι αντιμετώπισής τους, καθώς επίσης και το κυπριακό πρόβλημα.

Εξάλλου, στο περιθώριο της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ήταν κύρια ομιλήτρια σε συζήτηση με θέμα «Κοινοβουλευτική Ηγεσία για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοιχτή στον Κόσμο», που διοργάνωσε το Δίκτυο Πολιτικών Ηγέτιδων (WPL) επ’ ευκαιρία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την ομιλία της η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι η ισότητα των φύλων δεν αποτελεί δευτερεύουσα προτεραιότητα αλλά ακρογωνιαίο λίθο δημοκρατίας. Τόνισε την ανάγκη ανάδειξης των γυναικών σε ηγετικούς ρόλους ως μέρος της προσπάθειας καταπολέμησης της τοξικότητας, του εξτρεμισμού και της παραπληροφόρησης που κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη όπως οι πολίτες αισθάνονται ασφαλείς και ότι η Ευρώπη είναι παρούσα στην καθημερινότητά τους, με απτά αποτελέσματα σύμφωνα με τις προσδοκίες τους. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της ετοιμότητας, της σταθερότητας και της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης ως κινητηρίων μοχλών μακροπρόθεσμης ευημερίας στην Ευρώπη.