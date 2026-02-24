Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εγκλωβισμένοι της Καρπασίας, και ιδιαίτερα τις δυσκολίες λειτουργίας του κατεχόμενου σχολείου Ριζοκαρπάσου, θα θέσει σήμερα στη συνάντησή του με τον Τουφάν Ερχιουρμάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα ζητήσει από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη να εξετάσει το ζήτημα και να προβεί σε κάποιες απλές ενέργειες που θα διευκολύνουν τους εγκλωβισμένους γενικότερα και, ειδικότερα, τη λειτουργία του ιστορικού σχολείου του Ριζοκαρπάσου.

Υπενθυμίζεται ότι οι δυσκολίες στη λειτουργία του σχολείου, εξαιτίας των ελέγχων και της λογοκρισίας που επιβάλλουν οι κατοχικές αρχές, καταγράφηκαν πρόσφατα σε έκθεση της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατόπιν αιτήματος του Κύπριου ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά.

Στην έκθεση, με τίτλο «Εγκλωβισμένοι μαθητές στην Κύπρο», μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «η UNFICYP συνεχίζει να διευκολύνει την παράδοση σχολικών βιβλίων και τον διορισμό εκπαιδευτικών στα δημοτικά και δευτεροβάθμια ελληνοκυπριακά σχολεία της χερσονήσου της Καρπασίας. Όπως και τα προηγούμενα έτη, η τουρκοκυπριακή πλευρά αρνήθηκε τη χρήση επτά ελληνικών σχολικών βιβλίων στα σχολεία της Καρπασίας και απέρριψε τον διορισμό επτά εκπαιδευτικών, γεγονός που δημιούργησε προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των ελληνοκυπριακών σχολείων».

Κατά τη σημερινή συνάντηση αναμένεται ότι τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης θα είναι θέμα στην ατζέντα, με τη συζήτηση να εκτιμάται ότι θα εστιαστεί και στο ζήτημα της διάνοιξης νέων σημείων διέλευσης.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, σε δηλώσεις του, ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής ανέφερε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά, όπως διαμήνυσε διά του Τ/κ διαπραγματευτή, απορρίπτει τη διάνοιξη του οδοφράγματος στην Αθηένου. Παρ’ όλα αυτά, θα γίνει προσπάθεια ώστε να προκύψει πρόοδος σε κάποια άλλα σημεία.

Απ’ εκεί και πέρα, το ζητούμενο παραμένει η επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, με τις προσδοκίες από τη σημερινή συνάντηση των δύο ηγετών να παραμένουν χαμηλές.

Στην εξίσωση όλων αυτών εντάσσονται και οι αναφορές της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν στο άρθρο της για το Κυπριακό, οι οποίες προκάλεσαν, ευλόγως, την αντίδραση του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Οι κινήσεις, από την άλλη, του Τουρκοκύπριου ηγέτη, ο οποίος πλησιάζει όλο και περισσότερο τις θέσεις της Άγκυρας στο Κυπριακό, διατηρούν την όλη προσπάθεια σε αδιέξοδο.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα επιδιώξει, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ένα ξεκαθάρισμα των προθέσεων από μέρους του Τουφάν Ερχιουρμάν ως προς το κατά πόσο είναι διατεθειμένος να προχωρήσει στο επόμενο βήμα της διαδικασίας, που αφορά την ουσία του Κυπριακού, με την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό, ώστε να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος με πρόφαση την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ και τις βουλευτικές εκλογές του ερχόμενου Μαΐου.

Στην Κυπριακή Προεδρία και τις εκλογές είχε αναφερθεί στο επίμαχο άρθρο της την προηγούμενη εβδομάδα και η Μαρία Άνχελα Ολγκίν, προκαλώντας την αντίδραση του Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος υπέδειξε ότι η κυβέρνηση και ο ίδιος δεν συμμετέχουν στις εκλογές και, κατά δεύτερον, επανέλαβε τη βούλησή του για την πραγματοποίηση νέας πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό και ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Σημείο αναφοράς αποτελούν ασφαλώς και οι δηλώσεις του Τουφάν Ερχιουρμάν την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος, από την Κωνσταντινούπολη όπου βρισκόταν, έσπευσε να δηλώσει ότι βρίσκεται «στην ίδια σελίδα» με την Τουρκία στο Κυπριακό. Πρόκειται για θέση από την οποία εγείρονται αρκετά ερωτηματικά ως προς τις πραγματικές θέσεις του ηγέτη της τ/κ πλευράς, καθώς είναι γνωστή η θέση της Τουρκίας για λύση δύο κρατών στην Κύπρο.

Άρα, ποια είναι η «κοινή σελίδα» με την Τουρκία στην οποία βρίσκεται ο Τουφάν Ερχιουρμάν; Πρόκειται για ένα ερώτημα που θα πρέπει να ξεκαθαριστεί και αναμένεται να απασχολήσει τη μεταξύ τους συνομιλία σήμερα.

Σε συνέντευξή του στην ελληνική εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», που δημοσιεύθηκε το περασμένο Σάββατο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι ούτε η ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ ούτε οι εσωτερικές εκλογικές διαδικασίες μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο για την επανέναρξη των συνομιλιών.

«Να θυμίσω ότι κατά την τελευταία επίσκεψη της κ. Ολγκίν στη Λευκωσία κατέθεσα πρόταση πέντε σημείων: Πρώτον, επαναβεβαίωση της συμφωνημένης βάσης λύσης, όπως στο κοινό ανακοινωθέν της 11ης Δεκεμβρίου, με ρητή αναφορά στην πολιτική ισότητα και τα ψηφίσματα του ΣΑ. Δεύτερον, τα ΗΕ να καταγράψουν τις συγκλίσεις έως το Κρανς Μοντανά: οι εσωτερικές να κοινοποιηθούν στις δύο κοινότητες και όσες συμφωνούνται να διατηρηθούν, οι εξωτερικές να κοινοποιηθούν και στους πέντε συμμετέχοντες και όσες συμφωνούνται από όλους να παραμείνουν. Τρίτον, στη βάση αυτού του εγγράφου ο ΓΓ να συγκαλέσει Διευρυμένη Διάσκεψη. Τέταρτον, εκεί να ανακοινωθεί η επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών. Πέμπτον, να ανακοινωθεί το άνοιγμα τεσσάρων οδοφραγμάτων», σημείωσε, επαναλαμβάνοντας την ετοιμότητά του να συμμετάσχει σε μια τέτοια διαδικασία ακόμη και την επόμενη εβδομάδα.

Τα δεδομένα, πάντως, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για οποιαδήποτε κινητικότητα στο Κυπριακό πριν από το καλοκαίρι. Το ερώτημα που εγείρεται είναι κατά πόσο, το διάστημα μετά το καλοκαίρι, θα μπορεί πρακτικά να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια που θα οδηγήσει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με στόχο την κατάληξη σε λύση, από τη στιγμή που είναι γνωστό ότι η θητεία του Αντόνιο Γκουτέρες στη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ φτάνει στο τέλος της και ο ίδιος αποχωρεί από το αξίωμα του.