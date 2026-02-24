Την ετοιμότητά του να μεταβεί σε μια διευρυμένη συνάντηση με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακό εξέφρασε εκ νέου την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη μετάβασή του στη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

Η συνάντηση ανάμεσα στο Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, ξεκίνησε λίγο μετά τις 11:00 (τοπική ώρα), στην παρουσία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), Khassim Diagne. Η συνάντηση πραγματοποιείται στην Οικία του Khassim Diagne, εντός της προστατευόμενης περιοχής των Ηνωμένων Εθνών, στη Λευκωσία. Πρώτος έφθασε στη συνάντηση, λίγα λεπτά μετά τις 11:00, ο Τ/κ ηγέτης, ακολουθούμενος δύο λεπτά αργότερα από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Σε δηλώσεις του εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι δεν αποπροσανατολίζεται από το κλίμα και τις δηλώσεις που γίνονται, προσθέτοντας πως έχει ξεκάθαρο στόχο και ξεκάθαρη επιδίωξη.

«Πηγαίνω σε αυτή τη συνάντηση για να έχω ένα ειλικρινή διάλογο και μια ειλικρινή συζήτηση για να δούμε πώς διαμορφώνονται τα δεδομένα για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017. Επαναλαμβάνω, είμαι πανέτοιμος, ακόμη και την άλλη εβδομάδα, να μεταβώ σε μια διευρυμένη συνάντηση που θα οδηγήσει αυτό το αποτέλεσμα», υπογράμμισε σχετικά.

Ερωτηθείς αν αναμένει από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη να ξεκαθαρίσει τη θέση του για τη λύση που επιδιώκει, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε πως «θα δούμε».

«Θέλω να πιστεύω, στη συνέχεια και της κοινής ανακοίνωσης, ήταν κοινή ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, της συνάντησης τον Δεκέμβριο, που μιλάει για ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ήταν κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, μετά από σύμφωνη γνώμη και των δύο μας περιλήφθηκε στο ανακοινωθέν των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε στη συνέχεια.

Προσέθεσε ότι, όπως είπε και πρόσφατα, «χάθηκε αρκετός χρόνος με τον κ. Τατάρ, πολύ απλά γιατί είχε θέση σε σχέση με λύση του Κυπριακού εκτός του πλαισίου των ψηφισμάτων, λύση στη βάση των δύο κρατών, που δεν γίνεται αποδεκτή από κανένα, από τη διεθνή κοινότητα, ούτε φυσικά και από εμάς».

«Θέλω να πιστεύω, επαναλαμβάνω, δεν θέλω να μιλήσω εκ μέρους του οποιουδήποτε, θέλω να πιστεύω ότι ο στόχος είναι ξεκάθαρος, είναι η λύση στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας», συμπλήρωσε επί του θέματος.

Ερωτηθείς για τις πέντε προτάσεις που είχε καταθέσει στην προηγούμενη συνάντηση και αν θα υπάρξει σήμερα νέο πακέτο προτάσεων με άλλα σημεία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απάντησε ότι πρόκειται για πολύ συγκεκριμένες οι προτάσεις.

«Είναι εκεί» είπε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι σήμερα θα συζητήσουν και την ουσία, σημειώνοντας ότι «η πρόοδος σε σχέση με την ουσία είναι κάτι που είδαμε και στο παρελθόν σε όλες τις συνομιλίες για επίλυση του Κυπριακού. Η πρόοδος στην ουσία λειτουργεί θετικά και στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που συμφωνήσαμε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, γιατί δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση τη λύση του Κυπριακού».

«Και κατά δεύτερον τα όποια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης πρέπει να μας φέρνουν πιο κοντά στο στόχο της επίλυσης του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου» προσέθεσε.

Σε ερώτηση αν υπήρξε οποιαδήποτε πρόοδος στο διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της τελευταίας συνάντησης και σήμερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι γίνονται συναντήσεις ανάμεσα στους διαπραγματευτές και σε κάποια θέματα υπάρχει πρόοδος.

«Να σας θυμίσω σε σχέση με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης υπήρξε πρόοδος ακόμα και πριν τον κ. Έρχιουρμαν, κάποια έχουν υλοποιηθεί, κάποια είναι σε προχωρημένη διαβούλευση και είμαστε πολύ κοντά. Κάποια παρουσιάζουν κάποιες δυσκολίες γιατί υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά υπάρχει η πολιτική βούληση από δικής μας πλευράς για να υπάρξει πρόοδος σε όλα και να υλοποιηθούν όσα έχουν να ανακοινωθεί», κατέληξε.\

