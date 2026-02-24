Απευθείας προς τον ίδιο το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών εξηγήθηκε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απαντώντας και στις αιτιάσεις Ολγκίν ως προς την αδυναμία πραγματοποίησης συνομιλιών για το Κυπριακό.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ξεκαθαρίζει προς τον Αντόνιο Γκουτέρες πως, (α) ούτε η Προεδρία ΕΕ ούτε και οι βουλευτικές του Μάη μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο επανέναρξης συνομιλιών, και (β) δηλώνει έτοιμος για να συναντηθούν οι δύο εντός Μαΐου για να συζητήσουν και από κοντά τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχε το philenews, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στην επιστολή προς τον ΓΓ ΟΗΕ:

Επαναβεβαιώνει τις βασικές παράμετρους λύσης: μία κυριαρχία, μία διεθνής προσωπικότητα, μία ιθαγένεια, με διασφάλιση ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας, και αποκλεισμό ένωσης, διχοτόμησης ή απόσχισης.

Διαβεβαιώνει ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026 και οι βουλευτικές εκλογές ουδόλως επηρεάζουν τη δέσμευση για άμεση επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και πρόοδο στο Κυπριακό. Τ

ονίζει την προστιθέμενη αξία της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά του απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διαδικασία της πρωτοβουλίας του ΓΓ ΟΗΕ.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης με την επιστολή του ενημερώνει τον ΓΓ για την υποβολή πρότασης του, πέντε σημείων για επανεκκίνηση της διαδικασίας:

1. Επαναβεβαίωση της συμφωνημένης βάσης λύσης (ΔΔΟ με πολιτική ισότητα).

2. Κατάθεση από τον ΟΗΕ εγγράφου με τις συγκλίσεις μέχρι το Κραν Μοντανά.

3. Σύγκληση της επόμενης άτυπης διευρυμένης συνάντησης.

4. Επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

5. Συμφωνία για άνοιγμα τεσσάρων σημείων διέλευσης (Μια Μηλιά, Αθηένου–Πυρόι–Αγλαντζιά, Λουρουτζίνα–Λύμπια, Κόκκινα).

Στην επιστολή του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, μεταξύ άλλων, εκφράζει την εκτίμηση του προς τον ΓΓ ΟΗΕ για την προσήλωση και τις προσπάθειες του για την επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας στο Κυπριακό.

Επίσης επαναβεβαιώνει την προσήλωση του στο Διεθνές Δίκαιο, στον Χάρτη του ΟΗΕ και στα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, με αναφορά στη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή και στις προσπάθειες δημιουργίας νέων τετελεσμένων.

Ζητά συνέχεια από το σημείο διακοπής

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε άλλο σημείο της επιστολής του, αναφέρεται στις δύο άτυπες διευρυμένες συναντήσεις (Γενεύη και Νέα Υόρκη) υπό την αιγίδα του ΟΗΕ που συνέβαλαν στη δημιουργία συνθηκών για νέα δυναμική στο Κυπριακό.

Περαιτέρω, επαναβεβαιώνει ότι η βάση λύσης παραμένει η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης κάνει αναφορά στη συνάντηση της 11ης Δεκεμβρίου 2025 με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, όπου επιβεβαιώθηκε ότι ο στόχος είναι λύση στη βάση πολιτικής ισότητας σύμφωνα με τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Τέλος, επαναβεβαιώνει την ετοιμότητά του για συμμετοχή στην επόμενη άτυπη διευρυμένη συνάντηση υπό τον ΟΗΕ με στόχο επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά. Ενώ δίνει έμφαση στη σημασία διατήρησης του κεκτημένου των διαπραγματεύσεων του Κραν Μοντανά.