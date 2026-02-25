Άρση της ασυλίας του βουλευτή της ΕΔΕΚ, Μαρίνου Σιζόπουλου, αιτήθηκε σήμερα η Νομική Υπηρεσία από Ανώτατο Δικαστήριο.

Η εξέταση της αίτησης, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Πολίτη», ορίστηκε για ακρόαση στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο την ερχόμενη Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026 και συμβαδίζει με πληροφορίες για την πρόθεση της Νομικής Υπηρεσίας να προχωρήσει σε ποινική έρευνα στη βάση πορίσματος του περασμένου Σεπτέμβριου από την Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Το εν λόγω πόρισμα εισηγείτο όπως ερευνηθεί ο Μαρίνος Σιζόπουλος για τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων απάτη, πλαστογραφία και κατάρτιση πλαστού εγγράφου, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου και συνωμοσία προς καταδολίευση.