Το ΑΚΕΛ καταδικάζει τα «λεγόμενα προληπτικά χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Ισραήλ, σε βάρος του Ιράν». Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, το κόμμα σημειώνει ότι οι ενέργειες αυτές συνιστούν παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η ανακοίνωση

Τα λεγόμενα προληπτικά χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Ισραήλ, σε βάρος του Ιράν, συνιστούν παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Σε μια περιοχή η οποία φλέγεται, η νέα επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ δυνατόν να οδηγήσει σε περαιτέρω περιφερειακή ανάφλεξη, σε βάρος της ειρήνης και της ασφάλειας των λαών.

Το ΑΚΕΛ καταδικάζει την επίθεση, η οποία προστίθεται σε σειρά παραβιάσεων της κρατικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Εξάλλου, η ειρηνική επίλυση και η διπλωματία ήταν εφικτό σενάριο, το οποίο αγνοήθηκε προκλητικά.

Η επίκληση από το δίδυμο Τραμπ-Νετανιάχου ευαισθησιών για τη δημοκρατία στο Ιράν είναι καταφανώς υποκριτική. Το μέλλον και η πορεία της χώρας είναι υπόθεση του λαού της και όχι ξένων κρατών. Άλλωστε, ανάλογες επιδρομές με αντίστοιχα προσχήματα διενεργήθηκαν και στο παρελθόν, με καταστροφικές συνέπειες για όλα τα κράτη και τους λαούς της γειτονιάς μας.

Καλούμε την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, σε αυτή την περίπτωση να τηρήσει στάση αρχών συμβατή με το διεθνές δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, όπως εξάλλου απαιτούμε και εμείς ως λαός, στην περίπτωση της ημικατεχόμενης Κύπρου.