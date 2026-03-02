Οι διαρροές του ΔΗΣΥ προς το ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη – ή, αντίστροφα, οι συναγερμικοί που δηλώνουν πρόθεση να ψηφίσουν το ΑΛΜΑ – θα κρίνουν τελικά τόσο την πρωτιά όσο και τη δυναμική, αφενός του κόμματος από το οποίο προέρχονται και αφετέρου του κόμματος στο οποίο θα επιλέξουν να δώσουν την ψήφο τους.

Η επιλογή τους, ωστόσο, επηρεάζει και γενικότερα την κατάταξη στον εκλογικό χάρτη. Οι συναγερμικοί ψηφοφόροι που σήμερα δηλώνουν ότι δεν θα ψηφίσουν το κόμμα τους είναι εκείνοι που θα καθορίσουν εάν πρώτο κόμμα θα παραμείνει ο ΔΗΣΥ ή αν θα υπάρξει ανατροπή του σκηνικού με πρωτιά του ΑΚΕΛ.

Το στοιχείο αυτό αποτελεί μία σημαντική παράμετρο της δημοσκόπησης της ελλαδικής εταιρείας Explorer, την οποία παρουσίασε ο «Φ».

Όπως προκύπτει από την έρευνα, ο ΔΗΣΥ καταγράφει σημαντικό ποσοστό διαρροών προς το ΑΛΜΑ.

Αντίστοιχα, στην ανάλυση των ψηφοφόρων του κινήματος ΑΛΜΑ, όσοι δηλώνουν πρόθεση να το ψηφίσουν και προέρχονται από τον ΔΗΣΥ αντιστοιχούν στο 24% του ποσοστού που καταγράφει στη δημοσκόπηση το ΑΛΜΑ. Δηλαδή, πάντα με βάση τα ευρήματα, ένας στους τέσσερις που σήμερα δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη προέρχεται από τον ΔΗΣΥ.

Στην ανάλυση των διαρροών του ΔΗΣΥ, ο οποίος καταγράφει αρκετά χαμηλή συσπείρωση – μετά το ΕΛΑΜ – καταγράφονται οι μεγαλύτερες απώλειες προς το ΑΛΜΑ.

Συγκεκριμένα, το 10% των διαρροών του ΔΗΣΥ κατευθύνεται προς το ΑΛΜΑ. Η εξίσωση αυτή αποτελεί ουσιαστικά «κλειδί» και για τη συνολική κατάταξη των κομμάτων μετά τις εκλογές. Οι περισσότερες διαρροές του ΔΗΣΥ, πάντως, κατευθύνονται προς το ΕΛΑΜ.

Αυτό, ωστόσο, ήταν εδώ και αρκετό καιρό γνωστό. Μέρος των συναγερμικών ψηφοφόρων αισθάνεται ιδεολογική συγγένεια με το ΕΛΑΜ, γεγονός που τους οδηγεί ευκολότερα προς αυτό, όταν – για διάφορους λόγους – επιλέγουν να εκφράσουν τη διαφωνία τους με το κόμμα τους.

Το στοιχείο αυτό εξηγεί και την επίθεση που άσκησε προς το ΕΛΑΜ η Αννίτα Δημητρίου κατά την ομιλία της στο προχθεσινό Παγκύπριο Συνέδριο του κόμματος.

Οι αιχμές της στράφηκαν κυρίως προς το ΑΚΕΛ και το ΕΛΑΜ και λιγότερο προς το ΑΛΜΑ.

Η παράμετρος, ωστόσο, που καταγράφει η δημοσκόπηση του «Φ» στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς την Πινδάρου ότι θα πρέπει να στρέψει την προσοχή της και προς αυτή την κατεύθυνση, λειτουργώντας αφενός σε οργανωτικό και αφετέρου σε επικοινωνιακό και πολιτικό επίπεδο.

Το ποσοστό των διαρροών του ΔΗΣΥ προς το ΑΛΜΑ αποτελεί ένα νέο στοιχείο που χρήζει αξιολόγησης.

Ως εκ τούτου, εάν η Πινδάρου καταφέρει να επιτύχει υψηλότερο ποσοστό συσπείρωσης, τότε αυτόματα αλλάζουν και οι ισορροπίες. Για τον λόγο αυτό το σκηνικό παραμένει ρευστό σε όλα τα επίπεδα, τόσο σε ό,τι αφορά την πρώτη θέση όσο και σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες θέσεις, από την τρίτη μέχρι και την έκτη.

Η παράμετρος ΔΗΚΟ

Δεύτερο σημαντικό στοιχείο στο υπό διαμόρφωση πολιτικό σκηνικό αποτελεί το χαμηλό ποσοστό συσπείρωσης του ΔΗΚΟ, το οποίο καταγράφεται όχι μόνο στη χθεσινή δημοσκόπηση του «Φ», αλλά και σε όλες τις μέχρι σήμερα δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Το αξιοσημείωτο της χθεσινής έρευνας είναι ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των διαρροών του ΔΗΚΟ δηλώνει αναποφάσιστο.

Συγκεκριμένα, το 24% των ψηφοφόρων του ΔΗΚΟ δεν δηλώνει – ή τουλάχιστον δεν αποτυπώνεται ότι δηλώνει – πρόθεση ψήφου προς κάποιο άλλο κόμμα.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει για το ΔΗΚΟ πεδίο δράσης, κυρίως σε οργανωτικό επίπεδο, προκειμένου να αυξήσει το ποσοστό συσπείρωσής του.

Πρόκειται για στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση του «Φ», το κόμμα μπορεί είτε να διατηρήσει την τρίτη θέση και τον ρυθμιστικό του ρόλο είτε να κατρακυλήσει ακόμη και στην έκτη θέση, κάτω και από την Άμεση Δημοκρατία.

Η τελευταία, πάντως, λόγω και των διαφόρων ζητημάτων που προκύπτουν γύρω από τον Φειδία Παναγιώτου – είτε πρόκειται για καταγγελίες περί διασπάθισης χρημάτων, είτε για προσβλητικό λόγο έναντι ατόμων με αναπηρίες, είτε για επιλογές υποψηφίων, είτε ακόμη για το lifestyle του ιδίου και της συντρόφου του – φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, να μην καταγράφει τη δυναμική που είχε ως πρόσωπο στις ευρωεκλογές.

Πίεση αναμένεται να αρχίσει να δέχεται και ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, καθώς και το ΑΛΜΑ.

Ως επικεφαλής πλέον πολιτικού σχηματισμού, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης καλείται να δοκιμαστεί σε πολιτικές θέσεις και πέραν των θεμάτων διαφθοράς.

Τις τελευταίες ημέρες έγινε αντικείμενο σχολιασμού η απόφαση της ΕΕ για το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Λεμεσού, με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη να δέχεται κριτική για θέσεις που είχε εκφράσει στο παρελθόν ως Γενικός Ελεγκτής και τον ίδιο να απαντά χθες μέσω ανάρτησης, δίνοντας τη δική του ερμηνεία.

Όλα τα πιο πάνω αποτελούν δεδομένα που αναμένεται να επηρεάσουν την πορεία προς την κάλπη.

Αστάθμητος παράγοντας παραμένουν ασφαλώς και οι εξελίξεις στην επικαιρότητα, οι οποίες ενδέχεται να έχουν τον δικό τους αντίκτυπο στα ποσοστά των κομμάτων.