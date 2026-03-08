Σε στήριξη του τουρκικού κόσμου προς το ψευδοκράτος κάλεσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, αναφερόμενος στην ανάγκη άρσης της «απομόνωσης» των Τουρκοκυπρίων.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών στην Κωνσταντινούπολη, ο Φιντάν υποστήριξε ότι οι Τουρκοκύπριοι χρειάζονται μεγαλύτερη στήριξη από τον τουρκικό κόσμο.

Ο κ. Φιντάν ανέφερε ότι το ψευδοκράτος είναι από το 2022 παρατηρητής στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών, λέγοντας ότι η συμμετοχή αυτή αποτελεί, όπως είπε, «ένα από τα καλύτερα παραδείγματα της ενότητας της οικογένειας του τουρκικού κόσμου».

Παράλληλα υποστήριξε ότι η άρση της «άδικης και απάνθρωπης απομόνωσης» των Τουρκοκυπρίων αποτελεί κοινή και ιστορική ευθύνη των τουρκικών κρατών.

Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό, τα κράτη του οργανισμού εργάζονται για στενότερο συντονισμό στην εξωτερική πολιτική και για κοινή στάση απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις. Στη συνάντηση, όπως είπε, συζητήθηκαν επίσης ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, συνδεσιμότητας και ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας.

Ο κ. Φιντάν σημείωσε ακόμη ότι υπάρχει αποφασιστικότητα για την ενίσχυση των υποδομών του λεγόμενου Κεντρικού Διαδρόμου Ανατολής-Δύσης μέσω της Κασπίας, με στόχο την ενίσχυση των μεταφορών και των εμπορικών δικτύων μεταξύ των χωρών του οργανισμού.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί περαιτέρω επέκταση του πολέμου και συνεχίζει τις διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της κρίσης.

Ειδική αναφορά έκανε και στο περιστατικό με τον βαλλιστικό πύραυλο που κατευθύνθηκε προς την Τουρκία. Όπως είπε, ο πύραυλος καταρρίφθηκε «όταν εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο».

Ο κ. Φιντάν δήλωσε ότι η Άγκυρα επικοινώνησε με την Τεχεράνη για το περιστατικό, λέγοντας ότι η Τουρκία δεν είναι χώρα που προκαλείται εύκολα αλλά δεν θα ανεχθεί επανάληψη παρόμοιων γεγονότων.

«Αν πρόκειται για πύραυλο που έχασε την πορεία του, είναι ένα ζήτημα. Αν όμως συνεχιστεί κάτι τέτοιο, τότε λέμε στους φίλους μας στο Ιράν να είναι πολύ προσεκτικοί και να μην ξεκινήσει κανείς μια τέτοια περιπέτεια», ανέφερε.

ΚΥΠΕ