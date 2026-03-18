Ο κοινός στόχος για ουσιαστική πρόοδο στο Κυπριακό πριν από τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες επιβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση που είχε την Τετάρτη στις Βρυξέλλες με τον κ. Γκουτέρες, δήλωσε αμέσως μετά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε πως είχε μια πολύ ουσιαστική και πολύ παραγωγική συζήτηση με τον κ. Γκουτέρες.

«Χαίρομαι πραγματικά γιατί έχουμε κοινό στόχο με τον Γενικό Γραμματέα και ο στόχος αφορά την ουσία του Κυπριακού, εκεί είναι η επικέντρωσή μας. Χαίρομαι επίσης γιατί και ο ίδιος ασπάζεται την ίδια άποψη, για την ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος πριν την ολοκλήρωση της θητείας του, δηλαδή πριν το τέλος του έτους», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας @PresidentCYP @Christodulides, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας και επιστολής του, συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, @antonioguterres , επαναβεβαιώνοντας την πολιτική βούληση για άμεση επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου… pic.twitter.com/jP8eQtPpCe March 18, 2026

Κατά τη συνάντηση τους ο Αντόνιο Γκουτέρες ενημέρωσε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τις συζητήσεις που είχε στην Τουρκία. Επίσης κατά τη συνάντηση ο ΓΓ ΟΗΕ αναφέρθηκε και στο πως ο ίδιος βλέπει τα επόμενα βήματα.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης θεωρεί σημαντικό το ότι ο ΓΓ βρίσκεται στις Βρυξέλλες, καθώς θα έχει συναντήσεις τόσο με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όσο και με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Στη συνάντηση που είχε νωρίτερα χθες με την Πρόεδρο της Κομισιόν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της εξήγησε ότι η Κυπριακή Προεδρία ΕΕ και οι επικείμενες βουλευτικές εκλογές δεν αποτελούν εμπόδιο για να συνεχιστεί η προσπάθεια στο Κυπριακό.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ακόμα ότι «θα πρέπει να αναμένονται σύντομα εξελίξεις στο πλαίσιο των συζητήσεων που είχαν με τον ΓΓ».

— Προεδρία της ΚΔ (@CYpresidency) March 18, 2026

Ο Πρόεδρος δεν θέλησε να πει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Είπε πως ο ίδιος βλέπει «μια ξεκάθαρη επιθυμία συγκεκριμένης προεργασίας που θα οδηγήσει σε μια άτυπη διάσκεψη που θα έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα».

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ακόμα ότι δεν έχουν μιλήσει με τον Γενικό Γραμματέα για χρονικό διάστημα. Το μόνο χρονικό περιθώριο που υπάρχει για τη Λευκωσία είναι η αξιοποίηση του χρόνου μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του. «Κάτι που και ο ίδιος βλέπει ότι δύναται να φέρει αποτελέσματα», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι ο ΓΓ τον ενημέρωσε για το πως ο ίδιος βλέπει να προχωρά η προσπάθεια στοχεύοντας πάντα στην επανέναρξη των συνομιλιών.

Όπως εξήγησε ο ΠτΔ ο στόχος του ΓΓ είναι η προεργασία για επανέναρξη των συνομιλιών επί της ουσίας του Κυπριακού με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θέλησε μέσα από τις δηλώσεις του να αποκαλύψει ποια είναι η «πολύ συγκεκριμένη προσέγγιση» του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό.

Καταλήγοντας ο ΠτΔ ανέφερε πως «είναι σημαντικό το ότι έχουμε ένα Γενικό Γραμματέα ο οποίος είναι απόλυτα δεσμευμένος στο να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος προς την κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού, πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του».

Λιτή ανακοίνωση για τη συνάντηση εξέδωσε και ο ΓΓ του ΟΗΕ, αναφέροντας πως: «ο Γενικός Γραμματέας συναντήθηκε με τον Εξοχότατο κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και ηγέτη της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Συζήτησαν την πορεία του Κυπριακού. Συζήτησαν επίσης την κατάσταση στη Μέση Ανατολή».