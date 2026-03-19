Απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της Βουλής σχέδιο ψηφίσματος που κατέθεσε το ΑΚΕΛ και προνοούσε την κοινοποίηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή των στοιχείων των δωρητών ή/και εισφορέων του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Το σχέδιο ψηφίσματος που υποβλήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ, προνοούσε ότι η Βουλή θα καλούσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να μεριμνήσει, ώστε να διαβιβαστούν άμεσα στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή όλα τα στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες που αφορούν στους δωρητές ή/και εισφορείς του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, τα οποία κρίνονται αναγκαία για την πλήρη και αποτελεσματική άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Το ψήφισμα, μετά από έντονη συζήτηση μεταξύ των βουλευτών, απορρίφθηκε με 19 ψήφους εναντίον (ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ) και 15 υπέρ.

Οι τοποθετήσεις των βουλευτών

Ο βουλευτής Παύλος Μυλωνάς ανέφερε πως με το εν λόγω ψήφισμα κάνουν αντιπολίτευση στον Πρόεδρο για τις προεδρικές εκλογές του 2028, ενώ είναι σε εξέλιξη συζήτηση στις επιτροπές.

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου είπε πως το ψήφισμα του ΑΚΕΛ καταγράφει γεγονότα. Πρόσθεσε πως «παρά το γεγονός ότι στην Επιτροπή Θεσμών συζητείται το θέμα, υπάρχει περιορισμός στην άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Προσπάθησαν με σειρά από γνωματεύσεις η Νομική Υπηρεσία και η Επίτροπος Προσωπικών Δεδομένων να μας δέσουν χειροπόδαρα για να μην ασκήσουμε τον απαιτούμενο έλεγχο. Υπενθύμισε πως η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή καταγράφει ότι μεγάλες εταιρείες που έδωσαν εκατοντάδες χιλιάδες στον φορέα και τις αποκρύβουν έχουν πάρει από το δημόσιο έργα εκατομμυρίων. Αν θέλουμε διαφάνεια αυτά πρέπει να είναι δημόσια δεδομένα».

Ο Χρύσης Παντελίδης είπε πως σε προσωπικό επίπεδο έχει εκφράσει την άποψη ότι πρέπει να δημοσιοπιούνται τα στοιχεία του εν λόγω ταμείου, αλλά θεωρεί πως για λόγους αρχής, ουσίας και διαδικασίας πρέπει να καταψηφιστεί το ψήφισμα. Με αυτό το ψήφισμα, όπως τόνισε, η Βουλή υπονομεύει το ρόλο της και την αποστολή της. «Χωρίς να το καταλάβουμε θα καταστήσουμε το Σώμα διακοσμητικό», πρόσθεσε.

Ο Ανδρέας Πασιουρτίδης λαμβάνοντας το λόγο είπε πως «η Κυβέρνηση μαζί με τη Νομική Υπηρεσία έχουν μετατρέψει τη βουλή σε διακοσμητικό στοιχείο, δίνοντας γνωμάτευση που λέει ότι η βουλή δεν ασκεί δημόσια εξουσία και ότι έστω και διαβαθμισμένη κοινοποίηση στη βουλή δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον. Αυτοί υποβαθμίζουν τη βουλή. Σας καλώ να αφαιρέσετε τα πολιτικά σας πιστεύω και να αναλογιστείτε πόσο επικίνδυνο είναι να θεωρεί η Νομική Υπηρεσία στα πλαίσια άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου δεν έχει υποχρέωση να μας κοινοποιεί στοιχεία».

Ο Κωστής Ευσταθίου αναφέρθηκε στον Ραδιομαραθώνιο λέγοντας πως «πριν μερικά χρόνια ήταν ο τάφος του Αγίου Νεοφύτου. Το κράτος δεν προχωρούσε σε εκτέλεση των υποχρεώσεων του γιατί έπρεπε να απευθυνθεί ο πολίτης στον ραδιομαραθώνιο. Το ίδιο και τώρα. Ασκείται κοινωνική πολιτική από τον Φορέα επειδή το κράτος αδυνατεί ή δεν θέλει να το πράξει και παράλληλα ζητεί να μην ελέγχεται. Κράτος όπου δεν υπάρχει έλεγχος δεν μπορεί να λέγεται κράτος. Ο καθένας πρέπει να ελέγχεται. Και η Πρώτη Κυρία και ο Πρόεδρος και οι βουλευτές και ο κάθε πολίτης».

Η Αλεξάνδρα Ατταλίδου υπενθύμισε πως «το δικαστήριο στην απόφαση του λέει να μην δημοσιευθούν, δεν λέει να μην κατατεθούν στη βουλή διαβαθμισμένα. Αυτή η Κυβέρνηση έχει τόση δυσανεξία στον έλεγχο και στη διαφάνεια και χρησιμοποιεί την εκτελεστική εξουσία ωσάν να είναι η ιδιωτική της επιχείρηση και μπορεί να έχει ταμεία στα οποία εισρέουν χρήματα. Το βίντεο είχε και ήχο, είχε και εικόνα. Όποιος θεωρεί ότι αυτό το ταμείο δεν παραβιάζει τα συμφέροντα αυτού του τόπου λυπάμαι ότι κάποιοι εθελοτυφλούν».

Ο Γιώργος Λουκαΐδης λαμβάνοντας το λόγο υπενθύμισε πως «τον Απρίλιο του 2019 σε ένα άλλο μεγάλο σκάνδαλο, του Συνεργατισμού, η Βουλή εξέδωσε ψήφισμα, ζητούσε παραίτηση του υπουργού Οικονομικών και είχε καλέσει σε συγκεκριμένες δράσεις διάφορους όπως τις διωκτικές αρχές, και τότε ψήφισε και το ΔΗΚΟ, αφού ήταν από κοινού το ψήφισμα. Καταψήφισε ο ΔΗΣΥ και το ΕΛΑΜ τήρησε αποχή.

Δεν ζητούμε δημοσιοποίηση των στοιχείων». Πρόκειται, όπως είπε, για «ένα σκάνδαλο που εξέθεσε τη χώρα και δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση για να παραδοθεί διαβαθμισμένο στην Επιτροπή Θεσμών και να μπορεί να ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο. Να έχει τα στοιχεία ο Πρόεδρος της Βουλής και μόνο διαπιστευμένοι βουλευτές από κάθε κόμμα να μπορούν να πάνε να δουν τους δωρητές. Και επειδή υπάρχει συνεχής άρνηση, είμαστε εδώ. Περίμενα ότι αυτό το ψήφισμα θα εγκρινόταν με πλειοψηφία γιατί έχει να κάνει με το ρόλο του Κοινοβουλίου ο οποίος απαξιώνεται από την Κυβέρνηση». Περαιτέρω, μίλησε για «σύστημα συγκάλυψης που έχει στηθεί σε αυτή τη χώρα και συνοδεύει το καθεστώς ατιμωρησίας και τη θεσμική ομερτά που επικρατεί στη χώρα μας».

Ο Νίκος Τορναρίτης τόνισε πως ο ΔΗΣΥ κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση νόμου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών, όπως είπε, είναι καλά γνωστόν πως έχει καταθέσει πρόταση μέσω επιστολής που απέστειλε και ζητεί περίπου τα συγκεκριμένα. Ρώτησε εάν πιστεύουν στο ΑΚΕΛ ότι μέσα από κάποιο ψήφισμα επιτυγχάνεται το όποιο αποτέλεσμα; «Εγώ λέω πως όχι. Το ΑΚΕΛ χρησιμοποιεί αυτό το ψήφισμα ως προεκλογικό μανιφέστο. Είναι ακόμα μία ψηφίδα λαϊκισμού σε όλο το οικοδόμημα που προσπαθεί να κτίσει το ΑΚΕΛ. Εμείς υποστηρίζουμε τη διαφάνεια στην πράξη και όχι στα λόγια και όχι μέσα από λαϊκίστικα ψηφίσματα», συνέχισε.

Ο Χάρης Γεωργιάδης είπε πως είχε πρόθεση να ψηφίσει υπέρ του ψηφίσματος, αλλά επειδή ο κ. Λουκαΐδης του υπενθύμισε πως το ΑΚΕΛ είχε καταθέσει ψήφισμα με το οποίο ζητούσε την παραίτηση του όταν ήταν υπουργός Οικονομικών, άλλαξε γνώμη και θα το καταψηφίσει.