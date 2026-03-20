Η αποικιοκρατία έχει τελειώσει, ήρθε η ώρα να φύγουν οι Βρετανικές Βάσεις από την Κύπρο, δήλωσε ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΗΚΟ), Νικόλας Παπαδόπουλος.

«Χαιρετίζουμε τη σαφή τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία σε συνομιλίες με τη Βρετανία για το καθεστώς των Βάσεων», ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος σε γραπτή του δήλωση την Παρασκευή.

«Αυτή η δήλωση στέλνει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι το ζήτημα των Βάσεων αφορά την ίδια την Ευρώπη», πρόσθεσε.

Σημείωσε, επίσης, πως οι Βρετανικές Βάσεις, ως αποικιοκρατικό κατάλοιπο, αποτελούν αναχρονισμό.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ είπε πως υπάρχει αυτή τη στιγμή ευρωπαϊκή στήριξη, γεωπολιτική πίεση και αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον για τον ρόλο των Βάσεων.

«Αυτή την ευκαιρία δεν πρέπει να την αφήσουμε να χαθεί. Ως ΔΗΚΟ θεωρούμε ότι ήρθε η ώρα να ζητήσουμε ψήφισμα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για να φύγουν οι Βάσεις», υπογράμμισε.

«Όπως έκαναν τα νησιά του Μαυρικίου. Υπάρχει τεκμηριωμένη νομική προσέγγιση, υπάρχει διεθνής πρακτική», κατέληξε.

ΚΥΠΕ