Σε νέα ανάρτηση προέβη ο Μακάριος Δρουσιώτης, ο οποίος αναφέρει πότε θα καταθέσει το υλικό το οποίο περιλαμβάνει, όπως ισχυρίζεται, σοβαρές καταγγελίες οι οποίες αφορούν πολιτικά πρόσωπα, άτομα με καίριες θέσεις στη δικαιοσύνη, καθώς και επιχειρηματίες. Στην ανάρτησή του, αναφέρει επίσης τους λόγους για τους οποίους δεν προχώρησε μέχρι στιγμής στην κατάθεση των στοιχείων του στις Αρχές, ενώ υποστήριξε ότι δεν έχει έχει «ιστορικό υπεκφυγής», αφού όπως λέει κατέθεσε μαρτυρίες στην Αστυνομία στο παρελθόν.

Μάλιστα, λέει ότι έχει ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναλάβει πρωτοβουλία για διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή της έγκρισης του Προέδρου του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Είπε επίσης ότι θα καταθέσει στην Αστυνομία όλα τα στοιχεία το συντομότερο, αλλά στην παρουσία της δικηγόρου του.

Δείτε την ανάρτηση του:

Πότε θα καταθέσω, ποιες οι ανησυχίες μου

Επικοινώνησε μαζί μου ένας αξιωματικός της αστυνομίας και ζήτησε στοιχεία. Αντιλήφθηκα ότι τα ήθελε σήμερα.

Είπα ότι θα καταθέσω αλλά θέλω μαζί μου τη δικηγόρο μου, διότι:

Στο τροχαίο του 2012 στη Λεμεσό αλλοιώθηκαν καταθέσεις και χάθηκαν άλλες.

Κατάγγειλα υπόθεση παραβίασης των τηλεπικοινωνιακών μου δεδομένων το 2020. Ακόμη δεν έχω καμιά απάντηση για τα αποτελέσματα. Αντί αυτού μου έκαναν αγωγή λιβέλου στο δικαστήριο.

Όταν η Αρχή Κατά της Διαφθοράς διόρισε μια αξιόπιστη Επιτροπή για να ερευνήσει το Κράτος Μαφία, κατέθεσα επί ώρες όλα τα τεκμήρια. Στη βάση αυτών των τεκμηρίων κλήθηκαν άλλοι 150 μάρτυρες.

Συνεπώς δεν έσω ιστορικό υπεκφυγής.

Έχω εύλογες ανησυχίες και για τα κίνητρα και για τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας.

Δια της δικηγόρου μου ζήτησα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναλάβει πρωτοβουλία για διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή της έγκρισης του Προέδρου του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Δεν θεωρώ όλο το δικαστικό σώμα διεφθαρμένο, ούτε και όλο το πολιτικό προσωπικό. Όμως οι θεσμοί από μόνοι τους θα πρέπει να καθαρίσουν τα αποστήματα από το υγιές σώμα του συστήματος.

Αν ο κ. Χριστοδουλίδης δεν υιοθετήσει την εισήγηση μου, θα καταθέσω στην Αστυνομία όλα τα στοιχεία το συντομότερο, αλλά στην παρουσία της δικηγόρου μου διότι, όπως εξήγησα, δεν έχω εμπιστοσύνη ούτε στην Αστυνομία, ούτε και στη Νομική Υπηρεσία.