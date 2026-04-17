Τα πλοία πρέπει να απολαμβάνουν δικαίωμα διέλευσης μέσω του Στενών του Ορμούζ σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως αποτυπώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), ανέφερε η Αναπληρώτρια Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, Γαβριέλλα Μιχαηλίδου.

Όπως δήλωσε στη Γενική Συνέλευση που συνεδρίασε για το διπλό βέτο Ρωσίας και Κίνας, η Κύπρος ευθυγραμμίζεται με τη θέση της ΕΕ και επανέλαβε «την αλληλεγγύη προς τους εταίρους μας στον Κόλπο και την Ιορδανία», εκφράζοντας πλήρη στήριξη στην Απόφαση 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Όλοι οι άμαχοι και οι μη στρατιωτικές υποδομές πρέπει να προστατεύονται ανά πάσα στιγμή, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» πρόσθεσε.

Η κυπριακή αντιπροσωπεία ανέφερε ότι «τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κρίσιμη παγκόσμια αρτηρία για τις ενεργειακές ροές, το εμπόριο, την επισιτιστική ασφάλεια και τη θαλάσσια συνδεσιμότητα», επισημαίνοντας ότι «η διασφάλιση προβλεψιμότητας στη θάλασσα αποτελεί συνεπώς κοινή ευθύνη».

Σημείωσε ακόμη ότι η Κύπρος, «ως ναυτιλιακό κράτος με σημαντική παρουσία στόλου και ως ασκούσα την Προεδρία της ΕΕ», έχει ενεργό παρουσία σε όλα τα σχετικά φόρουμ, καθώς «η περιφερειακή σταθερότητα και η θαλάσσια ασφάλεια αποτελούν στρατηγικές αναγκαιότητες».

Η κ. Μιχαηλίδου επανέλαβε ότι «τα πλοία πρέπει να απολαμβάνουν δικαίωμα διέλευσης μέσω του Στενών του Ορμούζ σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως αποτυπώνεται στην UNCLOS», προσθέτοντας ότι ιδιαίτερη σημασία έχει «η ασφάλεια των πλοίων, των πληρωμάτων και των ναυτικών», καθώς η προστασία τους είναι «ουσιώδης για τη διατήρηση ανεμπόδιστης εμπορικής ναυτιλίας».

Στο πλαίσιο αυτό, χαιρέτισε την πρωτοβουλία του ΟΗΕ για δημιουργία ειδικής ομάδας εργασίας, χαρακτηρίζοντάς την «πρακτικό μηχανισμό επαλήθευσης για τη στήριξη ομαλής διέλευσης βασικών αγαθών και ανθρωπιστικών εφοδίων».

Παράλληλα, η Κύπρος υποδέχθηκε θετικά την κατάπαυση πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Iράν, χαρακτηρίζοντάς την «κρίσιμο βήμα επιστροφής στη διπλωματία», ενώ υπογράμμισε ότι αυτή η ευκαιρία «πρέπει να αξιοποιηθεί για ουσιαστική πορεία διαλόγου και διαρκή αποκλιμάκωση στην περιοχή, περιλαμβανομένου του Λιβάνου, με στόχο την αποκατάσταση της σταθερότητας και την επίτευξη συνολικής ειρήνης».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη δεκαήμερη κατάπαυση πυρός μεταξύ Iσραήλ και Λιβάνου ως αποτέλεσμα του χειρισμού της «αμερικανικής ηγεσίας», εκφράζοντας εκτίμηση προς όλους όσοι συνέβαλαν στην επίτευξή της.

Όπως σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου, «πρόκειται για κρίσιμη στιγμή που πρέπει να αξιοποιηθεί», καθώς «συνιστά ουσιαστικό βήμα προς την αποκλιμάκωση στην περιοχή και ανοίγει τον δρόμο για διαρκή ειρήνη». Είπε επίσης ότι είναι «ζωτικής σημασίας όλα τα μέρη να σεβαστούν πλήρως όσα συμφωνήθηκαν, με πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου».

Η UNIFIL παραμένει, κατά την κυπριακή δήλωση, «ζωτικής σημασίας», με έμφαση στην ανάγκη προστασίας της ασφάλειας των κυανόκρανων.

ΚΥΠΕ