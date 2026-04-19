Η παρουσία της «σημαίας» του ψευδοκράτους στη συνάντηση της Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, στην Αττάλεια της Τουρκίας, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Λευκωσίας. Έγιναν διαβήματα τόσο στη Νέα Υόρκη όσο και στους εκπροσώπους του ΟΗΕ στην Κύπρο, υποδεικνύοντας πως η συγκεκριμένη ενέργεια παραβιάζει τα ίδια τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Έρχιουρμαν και ΝτιΚάρλο συναντήθηκαν στο περιθώριο διεθνούς φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στην τουρκική πόλη. Το κατοχικό καθεστώς φρόντισε να τοποθετήσει στον χώρο τη σημαία των Ηνωμένων Εθνών και τη «σημαία» του ψευδοκράτους. Φρόντισε επίσης να κυκλοφορήσουν οι σχετικές φωτογραφίες.

Τα διαβήματα της Λευκωσίας

Μετά το περιστατικό, η Λευκωσία κινητοποιήθηκε προς δύο κατευθύνσεις. Έγιναν διαβήματα τόσο από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη όσο και στο Γραφείο των Καλών Υπηρεσιών του ΟΗΕ στην Κύπρο. Κατά τα διαβήματα, η κυπριακή κυβέρνηση εξέφρασε τη δυσφορία της ως προς τις απαράδεκτες ενέργειες που παραβιάζουν τα ίδια τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Οι αντιδράσεις των κομμάτων

Αντιδράσεις υπήρξαν και από πλευράς πολιτικών κομμάτων. Το ΔΗΚΟ επεσήμανε ότι εκπέμπονται λανθασμένα μηνύματα, υπογραμμίζοντας πως «οποιαδήποτε ενέργεια ή συμβολισμός που μπορεί να εκληφθεί ως έμμεση αναγνώριση ή αναβάθμιση του κατοχικού μορφώματος θολώνει τη νομιμότητα, εργαλειοποιείται από την Τουρκία και δεν μπορεί να γίνει ανεκτή».

Η ΔΗΠΑ υποδεικνύει πως «τα μηνύματα που εκπέμπονται δεν συνάδουν με την πάγια πρακτική και τις αρχές του Οργανισμού, ο οποίος οφείλει να διαφυλάσσει με αυστηρότητα το πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Οι Οικολόγοι τόνισαν πως «η κ. Ντε Κάρλο όφειλε να γνωρίζει ότι η παρουσία συμβόλων της κατοχής σε επίσημες συναντήσεις στελεχών του ΟΗΕ αποτελεί πρόκληση προς τον κυπριακό λαό και την Κυπριακή Δημοκρατία και ακύρωση των αποφάσεων του ΟΗΕ».