Όσο η ημέρα των εκλογών πλησιάζει, το πολιτικό θερμόμετρο και οι εντάσεις ανεβαίνουν. Στο τηλεοπτικό πάνελ του Άλφα, με προσκεκλημένους εκπροσώπους πολλών κομμάτων, το σκηνικό ήταν σχεδόν πολεμικό. Ευγένιος Χαμπουλλάς από το ΕΛΑΜ και Γιώργος Λουκαΐδης από το ΑΚΕΛ, αντάλλαξαν πυρά.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λουκαΐδης κατηγόρησε το ΕΛΑΜ για την σχέση του με την Χρυσή Αυγή και ακολούθησε έκρηξη, όταν ο κ. Χαμπουλλάς, αναφέρθηκε στο Χολοντομόρ, τον λιμό που προκάλεσε η Σοβιετική Ένωση στην Ουκρανία με αποτέλεσμα εκατομμύρια άνθρωποι να πεθάνουν.

Η στιχομυθία που ακολούθησε είναι χαρακτηριστική του κλίματος:

ΓΛ: «Δεν το ξέρει ούτε καλά, είναι Χολοντομόρ, είναι τόσο απαίδευτοι»

ΕΧ: «Εσύ που το ξέρεις γιατί δεν μας το είπες; Εμείς είμαστε απαίδευτοι;»

ΓΛ: «Ούτε το όνομα εν ξέρεις ρε κουμπάρε. Αλλά έτσι εν οι Ναζί πάντα, τι να κάμουμε»…

ΕΧ: «Είμαι ναζί κύριε; Μα εν αντρέπεστε;

ΓΛ: «Η ηγεσία είναι Ναζί κύριε. Είσαι σε ένα ναζιστικό κόμμα»

ΕΧ: «Εν αντρέπεστε; Είσαστε οι εκπρόσωποι του Ερντογάν στην Κύπρο»

ΓΛ: «Ο φασισμός δεν θα περάσει»

Ε.Χ: «Φασίστας είσαι και φαίνεσαι. Είσαι ένας κόκκινος φασίστας. Ένα μικρό σφυροδρεπανάκι είσαι».

ΓΛ: «Ακούστε τον φασισμό σε ζωντανή μετάδοση»

Δείτε το σχετικό βίντεο

Η αντιπαράθεση όμως δεν έμεινε ως εδώ. Στο κλείσιμο της εκπομπής, ο κ. Χαμπουλλάς, είπε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του κ. Λουκαΐδη επειδή τον χαρακτήρισε «φασίστα».

Ε.Χ: «Την δήλωση του, αν δεν την αποσύρει τώρα, θα κληθεί να την αποσύρει στο Δικαστήριο και περιμένω απολογία τώρα».

Γ.Λ: «Αν δεν ήταν εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής… μας είπε εκπροσώπους της Τουρκίας…»

Ε.Χ: «Ότι σου πιάσω θα τα δώσω στις ευάλωτες ομάδες. Επειδή θα σου τα πιάσω»

ΓΛ: «Τους αποκαλώ Χρυσή Αυγή στην Κύπρο εδώ και πολλά χρόνια…»

Ε.Χ: «Με αποκάλεσες φασίστα κύριε Λουκαΐδη, εμένα, θα πάεις Δικαστήριο»

ΓΛ: «Αύριο να αρθεί η ασυλία μου για να με πάρουν οι Χρυσαυγήτες στο Δικαστήριο»

Δείτε το απόσπασμα: