Κάλεσμα προς τους πολίτες απηύθυνε η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου λίγε μέρες πριν τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών.

Όπως αναφέρει στο μήνυμα της, «η τοξικότητα και ο διχασμός βάζουν τη χώρα μας σε μια δίνη εσωτερικής αναταραχής. Το μίσος που καλλιεργείται στον δημόσιο διάλογο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, καθιστά την πατρίδα μας πιο ευάλωτη».

Αυτούσια η δήλωση της

Φίλες και φίλοι,

Το προηγούμενο διάστημα ακούσαμε πολλά: κραυγές, ατεκμηρίωτες κατηγορίες, ισοπέδωση των πάντων, μηδενισμός. Πολύ σκηνοθετημένο θέαμα και ελάχιστη ουσία.

Αυτό που δεν ακούσαμε είναι μια ψύχραιμη συζήτηση για το αύριο:

για το πού είμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Θα ήταν πραγματικά πολύτιμος ένας τέτοιος διάλογος. Ιδιαίτερα σε μια δύσκολη περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας.

Αντί τον εύκολο δρόμο των φθηνών εντυπώσεων και του λαϊκισμού, εμείς επιλέξαμε να παρουσιάσουμε τους στόχους και τις προτεραιότητές μας για την Κύπρο του αύριο.

Η τοξικότητα και ο διχασμός βάζουν τη χώρα μας σε μια δίνη εσωτερικής αναταραχής. Το μίσος που καλλιεργείται στον δημόσιο διάλογο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, καθιστά την πατρίδα μας πιο ευάλωτη.

Όσοι επέλεξαν αυτό τον δρόμο έδειξαν σε εσάς, όλο αυτό τον καιρό, ένα δείγμα των προθέσεών τους, για το πώς θα πορευτούν στη Βουλή τα επόμενα πέντε χρόνια.

Εμείς στεκόμαστε απέναντι. Με σοβαρότητα και μετριοπάθεια.

Απέναντι στον θόρυβο αντιτάξαμε πρόγραμμα, επιχειρήματα και προσωπικότητες που μπορούν πραγματικά να υπηρετήσουν τον τόπο.

Η κατεύθυνση και η σταθερότητα της χώρας είναι πλέον στο χέρι σας:

θα αφήσετε τη χώρα να βουλιάξει στον διχασμό και τον καταστροφικό λαϊκισμό;

Ή θα πάμε μαζί, υπεύθυνα μπροστά;

Γιατί η ασφάλεια, η σταθερότητα, η ανάπτυξη που είχαμε μέχρι σήμερα, είναι κατακτήσεις που έγιναν με τις δικές σας θυσίες.

Είμαστε μαζί, στην ίδια πλευρά της μετριοπάθειας, της λογικής και της σύνεσης. Έχουμε κοινή αποστολή.

Για την ασφάλεια και σταθερότητα της χώρας μας.

Για τις μεταρρυθμίσεις που χρειαζόμαστε.

Για την ανάπτυξη της οικονομίας.

Για την ενίσχυση των συμπολιτών μας που το έχουν ανάγκη.

Έχουμε επιλογή. Τη νηφάλια σκέψη και την υπεύθυνη στάση του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Την ερχόμενη Κυριακή η ευθύνη είναι όλων μας.