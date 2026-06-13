Στην Τουρκία μεταβαίνει σήμερα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ και συμπρόεδρος της ομάδας της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, Γιώργος Λουκαΐδης, ως επικεφαλής πενταμελούς αντιπροσωπείας.



Στο πλαίσιο της επίσκεψης η οποία θα διαρκέσει έως τις 16 Ιουνίου, η αντιπροσωπεία θα έχει σειρά συναντήσεων στο Ντιγιάρμπακιρ και την Άγκυρα με ιδιαίτερη έμφαση στις επαφές με την ηγεσία και στελέχη του Κόμματος Ισότητας και Δημοκρατίας των Λαών (DEM), περιλαμβανομένης της συμπροέδρου του κόμματος, Τιουλάι Χατιμόγουλαρι, καθώς και με τους εκλεγμένους δημοτικούς συμπροέδρους που έχουν απομακρυνθεί από τα καθήκοντά τους και αντικατασταθεί από διορισμένους κρατικούς αξιωματούχους.



Η αντιπροσωπεία θα πραγματοποιήσει επίσης συναντήσεις με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία.



Η Ευρωπαϊκή Αριστερά και το ΑΚΕΛ, επαναβεβαιώνουν τη σταθερή τους αλληλεγγύη προς τις δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις της Τουρκίας και τη στήριξή τους στους αγώνες για δημοκρατία και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, και περιφερειακή ειρήνη.