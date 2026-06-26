Τα επόμενα βήματα από Γκουτέρες και Ολγκίν περιμένει η Λευκωσία ώστε να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα για τις ακριβείς προθέσεις των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό. Η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με την προσωπική του απεσταλμένη έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς θα δείξει την κατεύθυνση που θα θελήσει να πορευθεί ο ίδιος ο Αντόνιο Γκουτέρες στην άτυπη συνάντηση 5+1.

Επί το παρόντος αμφότερες οι πλευρές αποφεύγουν να μπουν στη λογική της σεναριολογίας που κυκλοφορεί ευρέως το τελευταίο διάστημα.

Αυτό που ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, ξεκαθάρισε, είναι πως τα περί φόρμουλας και αντιδράσεων και το κατά πόσο ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή όχι «δεν έχει ιδιαίτερη σημασία». Εκείνο που κατά τον ΥΠΕΞ έχει σημασία είναι το πού θα καταλήξουν ο ίδιος ο ΓΓ και η απεσταλμένη του.

Συνέστησε υπομονή γιατί «πρώτα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η ενημέρωση που θα γίνει στον ΓΓ και ποιες θα είναι οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα για το πώς προχωρούμε πιο κάτω».

Μια δεύτερη παράμετρος, την οποία φαίνεται να προσμετρά η Λευκωσία, είναι η ετοιμότητα των εμπλεκομένων μερών και όχι τόσο η βούληση για να πάνε σε μια συνάντηση 5+1. «Από δικής μας πλευράς δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία», είπε ο ΥΠΕΞ, καθώς «εμείς επιδιώξαμε να υπάρχει κινητικότητα, εμείς επιδιώξαμε την εμπλοκή της ΕΕ μέσω του απεσταλμένου της».

Υπενθύμισε δε πως η Κυβέρνηση και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχαν κατηγορηθεί γιατί επιδιώκετο εμπλοκή της ΕΕ, για να προσθέσει πως σήμερα «έχουμε φτάσει σ’ ένα σημείο όπου τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη προωθούν αυτή την παράμετρο ως σημαντική επίδραση».

Ενημερωτικές συναντήσεις Ντιάν

Ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Χασίμ Ντιάν (Khassim Diagne), είχε χθες συνάντηση με τα μέλη της διπλωματικής κοινότητας για να τους ενημερώσει για τις δραστηριότητες της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο (UNFICYP).

Πρόκειται για την τακτική συνάντηση που έχει ο ειδικός αντιπρόσωπος του ΓΓ στο νησί με τους ξένους διπλωμάτες, πριν από το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη για ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, κατά την ενημέρωση, ο Ντιάν αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση στη νεκρή ζώνη και υπενθύμισε τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες που διεξάγουν οι στρατιωτικές δυνάμεις, η Αστυνομία του ΟΗΕ (UNPOL) και ο Τομέας Πολιτικών Υποθέσεων, με στόχο τη μείωση των εντάσεων και τη διατήρηση της ειρήνης.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμα: «Η πολυμέρεια παραμένει το ισχυρότερο εργαλείο μας για να γεφυρώσουμε τις διαφορές και να οικοδομήσουμε διαρκή ειρήνη στο νησί».

Ο Χασίμ Ντιάν, όπως αναφέρουν πληροφορίες (πηγή ΚΥΠΕ), αναμένεται να μεταβεί στη Νέα Υόρκη για την τακτική ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου. Το ταξίδι του Ντιάν θα ακολουθήσει, όπως όλα δείχνουν, την επίσκεψη της Ολγκίν στο νησί.

Πληροφορίες από τη Νέα Υόρκη αναφέρουν ότι οι εκθέσεις του ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες (Antonio Guterres), για τις Καλές του Υπηρεσίες για την Κύπρο και την ΟΥΝΦΙΚΥΠ αναμένεται να υποβληθούν στις αρχές Ιουλίου 2026, ενόψει των κλειστών διαβουλεύσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας το απόγευμα της 16ης Ιουλίου.