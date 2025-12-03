Λάβρος ο Ζαχαρίας Κουλίας στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής για το θέμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος των επιμελητών του υπουργείου Παιδείας όσον αφορά σημαντικά σημεία της εργασίας του.

Όταν ο βουλευτής πληροφορήθηκε πως πέραν των τριών χρόνων εκκρεμεί μελέτη από πλευράς του Υπουργείου, σχετικά με τα ζητήματα αυτά, άστραψε και βρόντηξε! Αφού πρώτα, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους του Υπουργείου, διερωτήθηκε «τι μελέτη χρειάζεται, λες και δεν ξέρετε τα καθήκοντα και τι πρέπει να γίνει», είπε στους συναδέλφους τους στην Επιτροπή πως θα πρέπει να σταυρώσουν ένα-δυο κονδύλια στον προϋπολογισμό του Υπουργείου. «Να δείτε αμέσως πως θα κάνουν τη μελέτη», είπε χαρακτηριστικά.

ΛΙΑ