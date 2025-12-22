Έντονη εμφανίστηκε η βουλευτής Ειρήνη Χαραλαμπίδου στο βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, όπου τοποθετήθηκε για το σχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών. Έκανε λόγο για εκβιαστικές και αντικοινωνικές συμπεριφορές από ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ, κατηγορώντας τες ότι εκβίασαν με τα απεργιακά τους μέτρα την επιτροπή Παιδείας για να μη συζητήσει το νομοσχέδιο.

Επίσης, δεν άφησε ασχολίαστη την επίμαχη αναφορά του προέδρου της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρη Ταλιαδώρου, για την υπουργό Παιδείας, λέγοντας πως ανέμενε την παραίτησή του αλλά και την αντίδραση της ΠΟΕΔ, η οποία έχει γυναίκα πρόεδρο. “Κάτι που δεν έγινε”, όπως είπε η κ. Χαραλαμπίδου, προσθέτοντας πως “σιώπησαν γιατί ήθελαν να περάσουν τα αιτήματά τους”.