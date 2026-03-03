Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Το ίχνος του βρετανικού αεροσκάφους RFR7144 στο Flightradar24 οργώνει τη θάλασσα της Λεμεσού.

Οι συνεχείς κύκλοι μαρτυρούν την αγωνιώδη προσπάθεια εντοπισμού ύποπτων κινήσεων στον αέρα και στη θάλασσα, στον απόηχο της επίθεσης με drones τύπου Shahed, που έπληξε τον διάδρομο προσγείωσης τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Ακρωτήρι και έθεσε την Κύπρο στο επίκεντρο των περιφερειακών εξελίξεων.

Η τεχνολογία του αεροσκάφους Shadow R.1 επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, αποτελώντας την πρώτη γραμμή άμυνας των Βρετανών, σκανάροντας κάθε σπιθαμή του ορίζοντα για τον εντοπισμό νέων απειλών.