Την Τετάρτη, 6 Αυγούστου, ο Δήμος της Ιερουσαλήμ αποφάσισε μονομερώς να παγώσει τον τραπεζικό λογαριασμό του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Η ενέργεια αυτή σχετίζεται με τον φόρο ακίνητης περιουσίας, τον οποίο ο Δήμος της Ιερουσαλήμ δεν μπορούσε να εισπράττει από χριστιανικά ιδρύματα. Αυτό μέχρι το 2018 όταν ο δήμος αποφάσισε ότι αυτή η απαλλαγή θα ίσχυε μόνο για ακίνητα που χρησιμοποιούνται «για προσευχή, για τη διδασκαλία της θρησκείας ή για ανάγκες που προκύπτουν από αυτά τα δύο».

Οι εντάσεις μεταξύ Δήμου και εκκλησιαστικών αρχών είναι αρκετά συχνές και λόγω της ιδιαιτερότητας της Ιερουσαλήμ, αλλά κυρίως λόγω του στόχου του Ισραήλ για απαλλοτρίωση των περιουσιών μέσα στην παλιά πόλη. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι έχει συρρικνωθεί σημαντικά τόσο ο μουσουλμανικός όσο και ο χριστιανικός πληθυσμός της ανατολικής Ιερουσαλήμ, με τον νόμο να μην επιτρέπει σε τρίτης γενιάς κληρονόμους να διατηρήσουν την περιουσία των παππούδων τους. Έτσι, αυτή η περιουσία μεταβιβάζεται σε εποίκους, μέχρι να καταστεί και η Ιερουσαλήμ μη βιώσιμη για μη Ισραηλινούς. Εντάσσεται κι αυτό στο δικαίωμα της… αυτοάμυνας;

ΑΛ.ΜΙΧ.