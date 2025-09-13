Με τις πρώτες υποψίες χειμώνα στον ορίζοντα, φαίνεται ότι τους φόβους μας για έλλειψη νερού τις κάνουμε στην άκρη. Δεν εξηγείται αλλιώς η εντεινόμενη τις τελευταίες μέρες εκστρατεία κάποιων κατά της ανέγερσης και λειτουργίας στην περιοχή των Ποτίμων της κινητής μονάδας αφαλάτωσης.

Στο επίκεντρο της κριτικής, όχι βέβαια η αναγκαιότητα του έργου, αλλά η χωροθέτηση του. Όπου, σύμφωνα με τους διαμαρτυρόμενους, θα έπρεπε να παραμείνει χωρίς καμία δραστηριότητα ο χώρος προκειμένου να φιλοξενήσει την μαρίνα της Πάφου όταν επιτέλους αρχίσει να κατασκευάζεται.

Όχι παράλογη θέση. Σαφώς όμως τραβηγμένη από τα μαλλιά, αν λάβει κανείς υπόψη ότι η τοποθεσία αυτή παραμένει ως τοποθεσία της μελλοντικής μαρίνας της Πάφου εδώ και 30 ολόκληρα χρόνια. Και μαρίνα ακόμη δεν είδαμε.

Γι’ αυτό, με όλο τον σεβασμό προς τους φωνασκούντες, έσσιει χάζιν να φωνάζουμε τώρα και γιατί γίνονται κατεπειγόντως έργα για να μην διψάσουμε.

Ντόρα