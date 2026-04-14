Υπό εξαήμερη κράτηση τέθηκε ο 22χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος είναι ύποπτος για την απόπειρα φόνου σε βάρος 19χρονου, τον οποίο φέρεται να παρέσυρε με αυτοκίνητο τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα έξω από νυκτερινό κέντρο στη Λάρνακα τον 19χρονο πρώην σύντροφο της φίλης του. Ο νεαρός θεωρείται ύποπτος για απόπειρα φόνου, πράξεις που αποσκοπούν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, αμελείς και απερίσκεπτες πράξεις, επίθεση που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη και κακόβουλη βλάβη. Πίσω από την υπόθεση φαίνεται να βρίσκονται ερωτικές αντιζηλίες, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που εξασφάλισε η Αστυνομία.

Όλα ξεκίνησαν σε νυκτερινό κέντρο, που βρίσκεται κοντά μαρίνα Λάρνακας, όταν ο φερόμενος δράστης και το θύμα συναντήθηκαν εντός αυτού. Εκεί άρχισαν να διαπληκτίζονται με αποτέλεσμα ο 22χρονος, που συνοδευόταν κι από άλλα άτομα ανάμεσα στα οποία και η σύντροφός του, να οδηγηθεί εκτός του υποστατικού από φρουρούς ασφαλείας. Γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο 19χρονος αποχώρησε με την παρέα του από το νυκτερινό κέντρο και διαπίστωσε πως ο 22χρονος τρυπούσε τα λάστιχα του οχήματός του.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που εξασφάλισε η Αστυνομία, ξεκίνησε να κατευθύνεται προς το σημείο όπου βρισκόταν το αυτοκίνητο του και τότε ο δράστης επιβιβάστηκε αμέσως στο δικό του όχημα. Έπειτα, φέρεται να το οδήγησε με αυξημένη ταχύτητα εναντίον του 19χρονου, τον οποίο κτύπησε με το μπροστινό μέρος του οχήματος. Το θύμα, λόγω της πρόσκρουσης, εκτινάχθηκε πάνω από την οροφή και ακολούθως κατέληξε στην άσφαλτο. Ο φερόμενος δράστης από την πλευρά του ανέπτυξε ταχύτητα και εγκατέλειψε την περιοχή.

Φίλοι του 19χρονου τον μετέφεραν στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε πως έφερε εκδορές στο κεφάλι και κτύπημα στο γόνατο. Αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών απολύθηκε. Ο δράστης εντοπίστηκε από μέλη του ΤΑΕ λάρνακας και συνελήφθη την ίδια ημέρα.