Έγινε η ετήσια εκδήλωση μνήμης και τιμής του Νίκου Μούγιαρη, που διοργάνωσε η Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών Ελύτης, του Πανεπιστημίου Rutgers, στο Νιου Τζέρσι, των ΗΠΑ. Στην εκδήλωση μίλησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος διατηρούσε προσωπική σχέση με τον αείμνηστο Νίκο Μούγιαρη. Ο Νίκος Μούγιαρης, χορηγός της Έδρας Ελύτη, ήταν ένας αθόρυβος υποστηρικτής του ελληνικού πολιτισμού, ανθρώπων που είχαν ανάγκη, κτίζοντας, μεταξύ άλλων και συντηρώντας χωριό στην Αφρική. Ήταν ανθρωπιστής και πατριώτης. Είχε βοηθήσει τα μέγιστα στο Κυπριακό, δημιουργώντας το HALC ( Hellenic Leaders), που είναι η μεγάλη του κληρονομιά προς τον ελληνισμό. Ένας Οργανισμός, που εργάζεται επαγγελματικά, ένα λόμπι για τα συμφέροντα Ελλάδος και Κύπρου, στις ΗΠΑ.

Κ.ΒΕΝ.