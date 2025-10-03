Οι θέσεις που αφορούν επιπλέον μονιμοποιήσεις εκπαιδευτικών, όπως είχε συμφωνηθεί πρόσφατα και σε επίπεδο Προεδρικού, περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό του κράτους για το 2026, γεγονός που ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Χαρακτηριστική η ανάρτηση της προέδρου της ΠΟΕΔ, Μύριας Βασιλείου, η οποία έγραψε: «Σημαντική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι, οι σχεδόν 600 επιπλέον μονιμοποιήσεις Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για το 2026, περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2026, ο οποίος κατατέθηκε προς έγκριση στη Βουλή.

Μια απόφαση που είναι προς όφελος του Δημόσιου Σχολείου και των λειτουργών του.

Σημαντικό και το στάδιο της υλοποίησης, με αρχή τον προσεχή Ιανουάριο. Ως ΠΟΕΔ παραμένουμε σε εγρήγορση και θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις».

ΛΙΑ