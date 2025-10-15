Η προχθεσινή εξέλιξη στην υπόθεση του σφετεριστή Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ έχει δυο όψεις. Η μια είναι ότι παραδέχθηκε ότι προέβαινε σε μεγάλης κλίμακας σφετερισμό ελληνοκυπριακής γης στα κατεχόμενα.

Άλλαξε την απάντησή του στις πιο σημαντικές κατηγορίες που αφορούν την ουσία της υπόθεσης. Υπάρχει στα χαρτιά, έχει καταγραφεί και η συσχετιζόμενη με το εθνικό μας πρόβλημα παρανομία, αποκτά υπόσταση. Από την άλλη πλευρά, οι νομικοί εκπρόσωποί του έκριναν πως μια ενδεχόμενη επιεικής ποινή φυλάκισης, δεν θα είναι εξοντωτική για τον 74χρονο Αϊκούτ.

Ήδη είναι υπό κράτηση εδώ και 15 μήνες, κάτι το οποίο θα ληφθεί υπόψιν, ενώ έχει κι άλλες επιλογές. Όπως να αιτηθεί αποφυλάκιση υπό όρους μόλις εκτίσει το ήμισυ της όποιας ποινής κάθειρξης του επιβληθεί ή να αιτηθεί όπως εκτίσει την ποινή του στο Ισραήλ. Αυτά σε θεωρητικό επίπεδο κι ενόψει της επιβολής ποινής…

Φ.Μ.