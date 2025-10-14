Η ώρα της κρίσεως έφτασε για τον κατά παραδοχή σφετεριστή ελληνοκυπριακής γης στα κατεχόμενα, Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ.

Στις 24 Οκτωβρίου, στις 11:00 το πρωί, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας θα ανακοινώσει την ετυμηγορία του για τον Ισραηλινό που είναι -επίσης- κάτοχος υπηκοότητας Πορτογαλίας και Τουρκίας.

Χθες, όλως αιφνιδίως, κι ενώ ήταν ορισμένη δικάσιμος στο πλαίσιο της ακροαματικής διαδικασίας για την υπόθεση, γνωστοποιήθηκε η συμφωνία μεταξύ της υπεράσπισης και της κατηγορούσας Αρχής.

Ο Αϊκούτ παραδέχθηκε 40 κατηγορίες που αφορούν «δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο», ενώ αποσύρθηκαν άλλες 202 κατηγορίες. Τα αδικήματα που διέπραξε αφορούν 40 τεμάχια γης, εμβαδού που πλησιάζει τα 400.000 τετραγωνικά μέτρα και αξίας που αγγίζει τα €40 εκατ.

Στην ουσία, ο Αϊκούτ παραδέχθηκε ενοχή σε αδικήματα που σε ελεύθερη γλώσσα αποτελούν σφετερισμό και βάσει του ποινικού κώδικα επισύρουν ποινή φυλάκισης μέχρι και επτά έτη.

Υπό το δεδομένο, μάλιστα, ότι τα συστατικά στοιχεία του εν λόγω ποινικού αδικήματος, για πρώτη φορά στα χρονικά αφορούν σφετερισμό ελληνοκυπριακής γης, η απόφαση που θα εκδώσει το Δικαστήριο χαρακτηρίζεται καινοφανής.

Να σημειωθεί ότι ο Αϊκούτ κρατείται από τον Ιούνιο του 2024. Αυτό σημαίνει ότι στην ποινή του θα επιμετρηθεί και ο χρόνος που παρήλθε από την ημέρα της σύλληψής του.

Το χρονικό

Η μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση έγινε γνωστή λίγο μετά τις 09:00 όταν η εκ των δικηγόρων του Αϊκούτ, Μαρία Νεοφύτου, γνωστοποίησε στην έδρα ότι σημειώθηκαν τέτοιες εξελίξεις που δεν επιτρέπουν τη συνέχιση της ακροαματικής διαδικασίας.

Όπως εξήγησε, υπήρξε συμφωνία για αλλαγή της απάντησης του πελάτη της και απόσυρση κατηγοριών. Την εξέλιξη επιβεβαίωσε λίγες στιγμές αργότερα και ο Βασίλης Μπίσσας, ο οποίος εκπροσώπησε τη Δημοκρατία αντικαθιστώντας προσωρινά τον συνάδελφό του Ανδρέα Αριστείδη, που χειρίζεται την υπόθεση.

Το Κακουργιοδικείο διέκοψε τη διαδικασία κι έδωσε χρόνο 20 λεπτών για να ολοκληρώσουν οι δυο πλευρές τα διαδικαστικά του συμβιβασμού. Όταν επανήλθαν στην αίθουσα ο ανώτερος δικηγόρος της Δημοκρατίας, Ανδρέας Αριστείδης, ανέγνωσε τα παραδεκτά γεγονότα.

Ακολούθησε αγόρευση της κ. Νεοφύτου για μετριασμό της ποινής. Εν τέλει η πρόεδρος του τριμελούς δικαστικού σώματος (Χριστιάνα Παρπόττα – Π.Ε.Δ., Χρίστος Ρασπόπουλος – Α.Ε.Δ., Παναγιώτης Σαββίδης – Ε.Δ.), ανέφερε ότι η ετυμηγορία για την ποινή θα ανακοινωθεί στις 24 του τρέχοντος μήνα.

€38.85 εκατ.

Ο Ανδρέας Αριστείδης διαβάζοντας τα παραδεκτά γεγονότα της υπόθεσης απέδωσε με συγκεκριμένα στοιχεία το μέγεθος του σφετερισμού ελληνοκυπριακής γης στα κατεχόμενα, που συνέδεσε άμεσα με την τουρκική εισβολή και την τραγωδία του κυπριακού ελληνισμού.

Από τα στοιχεία που έθεσε ενώπιον του Δικαστηρίου συνάγεται ότι ο σφετερισμός αφορά 40 τεμάχια γης, έκτασης 385.969 τετραγωνικών μέτρων και αξίας -στη βάση εκτίμησης του Τμήματος Κτηματολογίου– €38.855.000.

Όλα αυτά αφορούν παράνομες αναπτύξεις πέντε κτηριακών συγκροτημάτων που έγιναν στον Άγιο Αμβρόσιο (Ceasar Cliff), στο Τρίκωμο (Ceasar Resort), στα Γαστριά (Ceasar Beach και Ceasar Blue) και στην Ακανθού (Ceasar Breeze και Ceasar Bay).

Λεηλασία και σφετερισμός

Ο κ. Ανδρέας Αριστείδης αναφέροντας το συμφωνημένο πλαίσιο των γεγονότων για τα οποία παραδέχθηκε ενοχή ο Αϊκούτ, ανέφερε -ανάμεσα σ΄ άλλα- τα ακόλουθα: «Η στρατιωτική εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974 και η μέχρι σήμερα παράνομη κατοχή κυπριακού εδάφους συνοδεύθηκε από τον βίαιο εκτοπισμό πέραν των εκατό εξήντα χιλιάδων ελληνοκυπρίων και οδήγησε στη λεηλασία και τον σφετερισμό των ακίνητων περιουσιών τους. Έκτοτε και μεταξύ άλλων περιοχών, η επαρχία Κερύνειας και το μεγαλύτερο μέρος της επαρχίας Αμμοχώστου τελούν υπό την κατοχή των τουρκικών στρατευμάτων και του υποτελούς παράνομου καθεστώτος, αυτοαποκαλούμενου ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου». Ο Κατηγορούμενος, ο οποίος κατέχει ισραηλινή, πορτογαλική και τουρκική υπηκοότητα, δραστηριοποιήθηκε, στις κατεχόμενες περιοχές στον τομέα ανάπτυξης γης, κατασκευής και πώλησης ακινήτων. Ο κατηγορούμενος συμμετείχε στον ούτω καλούμενο όμιλο «Afik» και μέσω κατ’ επίφαση νομικής οντότητας, «εγγεγραμμένης» στις ούτω καλούμενες αρχές του ψευδοκράτους, μεταξύ των ετών 2014 και 2024, προέβαινε σε ενέργειες αναφορικά με την κατασκευή και πώληση ακινήτων, τα οποία ανεγέρθηκαν σε τεμάχια γης, τα οποία ανήκουν σε ελληνοκύπριους εκτοπισθέντες».

«Εύχομαι να μην αποβιώσει εντός των Κεντρικών Φυλακών»

Ο άξονας της αγόρευσης της εκ των δικηγόρων του Αϊκούτ, Μαρίας Νεοφύτου, ήταν η ηλικία του πελάτη της, το λευκό του ποινικό μητρώο, η ιατρική του κατάσταση, ο βαθμός εμπλοκής του στην υπόθεση και η μεταμέλειά του.

Ανάμεσα στα όσα ανέφερε, το λευκό του ποινικό μητρώο έχει μεγαλύτερη αξία σε συνδυασμό με την ηλικία του (74 ετών), αφού, σύμφωνα με τις θέσεις του δείχνει τον πρότερο βίο του και τον χαρακτήρα του.

Αναφερόμενη στα αδικήματα του πελάτη της μίλησε για «λανθασμένη εκτίμηση των γεγονότων» που έκανε, ενώ πρόσθεσε πως ενδεχόμενη επιβολή βαριάς ποινής θα έχει ως αποτέλεσμα την αποστέρηση του υπόλοιπου της ζωής του. Αυτό το τελευταίο σημείο, η κ. Νεοφύτου το επανέλαβε κατά την αγόρευσή της. «Εύχομαι να μην αποβιώσει εντός των Κεντρικών Φυλακών» ήταν μια άλλη χαρακτηριστική της αναφορά. Είπε, ακόμη, ότι θέλει να περάσει το χρόνο του με τα παιδιά και τα εγγόνια του.

Μίλησε, ακόμη, για «μεταμέλεια και ειλικρινή απολογία του κ. Αϊκούτ στο Δικαστήριο». Παρέδωσε και επιστολή συγκρατούμενου του Αϊκούτ, ο οποίος καταγράφει την άποψή του για τον τελευταίο, επισημαίνοντας πόσο τον βοήθησε ενόσω κρατούνταν στον ίδιο χώρο.

Η κ. Νεοφύτου είπε ότι το λάθος του Σιμόν Αϊκούτ «ήταν ότι ήθελε να βοηθήσει τον γιο του». Εννοούσε τον καταζητούμενο Τζακ Γιάακοβ Αφίκ. Είπε, συγκεκριμένα, η κ. Νεοφύτου πως εκείνος του ζήτησε βοήθεια κι επειδή ο 74χρονος είχε τουρκοκυπριακή ταυτότητα έκανε τις απαραίτητες διευθετήσεις. Πρόσθεσε πως ο πελάτης της δεν ήταν ο εγκέφαλος και έγινε μέτοχος και διευθυντής της εταιρείας για βοηθήσει το γιο του. Επιπρόσθετα, ανέφερε πως ενώ οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας διερευνούσαν από το 2020 την υπόθεση με τις αναπτύξεις, δεν έλαβε ποτέ γνώση για κάτι παράνομο.

Ήταν βουρκωμένος

Να σημειωθεί ότι ο Σιμόν Αϊκούτ φανέρωσε συναισθηματική φόρτιση κατά την αγόρευση της δικηγόρου του. Σε κάποια στιγμή έβγαλε τα γυαλιά του διακριτικά και είχε τα χέρια στα μάτια του. Ήταν ευδιάκριτο πως ήταν βουρκωμένος. Να σημειωθεί ότι τα όσα λέγονταν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μεταφέρονταν στον ίδιο με διπλή μετάφραση (από αγγλικά σε τουρκικά).

Ερώτημα από την πρόεδρο