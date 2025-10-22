Προχθές Δευτέρα, άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές, εν ώρα μαθήματος, σε σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης στη Λευκωσία. Έθεσαν φωτιά σε αίθουσα και έριξαν μπογιά στις τουαλέτες των κοριτσιών. Χθες Τρίτη, ο/η επικεφαλής της διεύθυνσης του σχολείου μάζεψε τους μαθητές και τους είπε ότι εάν ξανασυμβεί κάτι τέτοιο θα ακυρώσει τις εκδρομές. Μέχρις εδώ, κατανοητό.

Όμως, προχώρησε και παραπέρα: Ανέφερε ότι σε περίπτωση νέου επεισοδίου θα κλείσει τις τουαλέτες των κοριτσιών λέγοντας, μάλιστα, ότι «δεν με ενδιαφέρει τι θα πούνε οι γονείς σας». Ωραίες διδαχές προς τη νέα γενιά δίνει ο/η εκπαιδευτικός. Λες και ζει ακόμα σε άλλες εποχές. Να τους χαιρόμαστε τέτοιους εκπαιδευτικούς!

ΣΠΥΝΙΚ