Μπορεί τα θέματα της Εκπαίδευσης να μην τελειώνουν ποτέ, ωστόσο αύριο η επιτροπή Παιδείας της Βουλής δεν θα συνεδριάσει. Ο λόγος για αυτό το μικρό διάλειμμα στις εργασίες της Επιτροπής είναι η απουσία αρκετών βουλευτών – μελών της και ως εκ τούτου δεν θα υπάρχει απαρτία.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», τα περισσότερα μέλη της απουσιάζουν για υπηρεσιακούς λόγους, μεταξύ των οποίων επισκέψεις στο εξωτερικό. Πάντως, αν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που έχει δώσει η Επιτροπή στο υπουργείο Παιδείας και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αναμένεται ότι η επάνοδος στις συνεδρίες της στις 5 Νοεμβρίου θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

ΛΙΑ