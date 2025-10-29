Είναι απίστευτα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία από τη δράση εξωσχολικών, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους αλλά και τις νυχτερινές ώρες. Πέρα από τις συμμορίες ανηλίκων, όπως στην περίπτωση των Σύρων στην Αγλαντζιά -που δεν αποτελεί τη μοναδική- παρατηρούνται και πολλά άλλα ανησυχητικά φαινόμενα. Οι σχολικές αυλές, τα απογεύματα και τα βράδια, μετατρέπονται σε χώρους συγκέντρωσης παραβατικών στοιχείων, τα οποία κάνουν χρήση ουσιών και προβαίνουν σε καταστροφές. Μάστιγα, επίσης, αποτελούν οι κλοπές περιουσιακών στοιχείων των σχολείων. Είναι απίστευτο το τι αφαιρούν από τις εγκαταστάσεις σπείρες παρανόμων: πλαίσια ηλιακών θερμοσιφώνων, ντεπόζιτα και άλλο σχολικό εξοπλισμό. Απαιτούνται άμεσα μέτρα ασφαλείας.

Φ.Δ.