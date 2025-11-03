Όσοι έχουν βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο Προεδρικό Μέγαρο θα έχουν προσέξει δύο σημαντικές απουσίες από την είσοδο του κτιρίου. Τα δύο εμβληματικά κανόνια που κοσμούσαν για δεκαετίες την είσοδο του Προεδρικού έχουν απομακρυνθεί.

Η «εξαφάνιση» των δύο ιστορικών κανονιών του Προεδρικού απ’ ό,τι έχουμε πληροφορηθεί δεν οφείλεται σε κάποια απόφαση αλλοίωσης της πρόσοψης του Μεγάρου, ούτε και βεβαίως και με πρόθεση αντικατάστασης τους με κάποιο αντίστοιχο σύγχρονο πυροβόλο όπλο.

Η απομάκρυνση είναι προσωρινή και έγινε για σκοπούς συντήρησης. Γιατί όπως όλα τα ιστορικά/αρχαία αντικείμενα κι αυτά χρίζουν μιας ξεχωριστής περιποίησης. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς κατασκευάστηκαν τα συγκεκριμένα, αλλά τέτοια κανόνια εντοπίζονται τον 16ο αιώνα, και αναφέρονται ως τα κανόνια του ντε λ’ Ιλ-Αντάμ (de l’ Isle Adam).

