Εάν οι τάσεις που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις, που θα δουν αυτές τις μέρες τη δημοσιότητα, επαληθευτούν και στην κάλπη τον ερχόμενο Μάιο, τα πράγματα θα είναι πολύ σοβαρά έως και επικίνδυνα. Το αστείο «ψηφίζουμε για να κάνουμε χάζι» πρέπει να σταματήσει όσο είναι καιρός.

Τα κόμματα, τα παραδοσιακά, ας σταματήσουν να σφυρίζουν τόσο αδιάφορα και να μη βλέπουν το όλο θέμα με τη λογική του μπακάλη (πιάνει αυτός τόσα, χάνει ο άλλος και πάει λέγοντας).

Τα δύο μεγάλα περνούν δεν περνούν τις 20 μονάδες, οι λεγόμενοι «αντισυστημικοί» και λοιπές αστειότητες μπορεί και να συγκεντρώσουν μαζί ποσοστό όσο και από ένα από τα μεγάλα κόμματα. Οι μετρήσεις δείχνουν ένα ποσοστό που φτάνει μέχρι και τις 15 μονάδες! Ας σοβαρευτούν όλοι και κυρίως εκείνοι που πρέπει, να αντιληφθούν ότι αυτό που θα μετρήσει μετά τις εκλογές του 2026 δεν είναι ποιος είναι χειρότερος…

ΑΠΙΜ