Παρά τις ευεργετικές βροχές του τριημέρου, η κατάσταση των αποθεμάτων στα φράγματα παραμένει κρίσιμη, επιβεβαιώνοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο την παρατεταμένη ξηρασία που πλήττει τον τόπο. Τα στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για την εισροή νερού στα μεγάλα φράγματα είναι απογοητευτικά. Συγκεκριμένα, το προηγούμενο τριήμερο, η συνολική εισροή στα φράγματα ανήλθε μόλις στα 0,476 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (εκατ. κ.μ.). Ως αποτέλεσμα, η συνολική πληρότητα των ταμιευτήρων μόλις που αγγίζει το 9,4%, με τα αποθηκευμένα κυβικά μέτρα να ανέρχονται στα 27,5 εκατ. κ.μ. Η εικόνα γίνεται ακόμα πιο ανησυχητική αν εξετάσουμε το μεγαλύτερο φράγμα του τόπου, αυτό του Κούρη. Εκεί, η εισροή νερού (0,082 εκατ. κ.μ.) ήταν στην πραγματικότητα μικρότερη από την ποσότητα νερού που καταναλώθηκε για τις ανάγκες ύδρευσης του τριημέρου. Αυτό είχε ως άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση της αποθηκευμένης ποσότητας από 9,311 εκατ. κ.μ. στις 5 Δεκεμβρίου 2025 σε 9,180 εκατ. κ.μ. στις 8 Δεκεμβρίου 2025.

Με άλλα λόγια, το φράγμα έχασε νερό παρά τις βροχές. Οι πρώτες βροχές, ήταν ευεργετικές κυρίως για τη γεωργία και να ξεδιψάσει η γη, αλλά όχι αρκετές για να ξεκινήσει η ουσιαστική εισροή νερού στα μεγάλα φράγματα, κάτι που αναμένεται τις προηγούμενες ημέρες.

Α.Ν.