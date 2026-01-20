Αντί να κάτσει να δείξει στους δημοσιογράφους της εφημερίδας του πώς να γράφουν μια σωστή είδηση και να μην αθλούνται στο copy-paste, αντί να τους πει ότι η είδηση γράφεται από τον συντάκτη και όχι από το Chat GPT, ασχολείται νυχθημερόν με τις ειδήσεις του «Φ» και με ποιον μιλούν οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας μας.

Όπως τα κιστιμένα τα μωρά.

Πρώτα ήταν οι εκθέσεις του Οδυσσέα και το κίστιμα ήταν γιατί τις έβγαζε ο «Φ».

Τώρα, ενοχλήθηκε γιατί λέει ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος έδωσε σε συντάκτη του «Φ» το πρακτικό της συνόδου στη Λεμεσό.

Ο Θεός να τον ελεήσει!

Δύο ατάκες της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ήταν όλες κι όλες, πάνω σε μια κόλλα χαρτί.

Αλλά επειδή η δημοσιογράφος του δεν μπήκε στον κόπο να ρωτήσει ή να μάθει τι λέχθηκε στη σύνοδο, προφανώς για να δικαιολογήσει το ελλιπές ρεπορτάζ του στην εφημερίδα του, που δεν είχε κάτι περισσότερο από το ΚΥΠΕ, του έφταιξε και πάλι ο «Φ».

Ας κοιτάξουν τα του οίκου τους και ας αφήσουν ήσυχο τον «Φ» και τους συντάκτες του.

Θ