Μπορεί να είναι μοναδικό φαινόμενο. Επί έξι μήνες συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον Κυριάκο Αντωνίου στην Αγλαντζιά, στη λεωφόρο Λάρνακος, και ενώ: Είναι γνωστό πώς έγινε το τροχαίο, είναι γνωστό με ποιο άλλο αυτοκίνητο συγκρούστηκε και ποιος το οδηγούσε, έγιναν δυο – τρεις αναπαραστάσεις, εστάλησαν στοιχεία στο εξωτερικό και πήραν απαντήσεις… Από τον περασμένο Ιούλιο, σήμερα λένε ότι η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης… Μα, έχουν ξαναγίνει τόσες έρευνες για ένα θανατηφόρο τροχαίο;

Ε, κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να δοθούν εξηγήσεις.

Ας.