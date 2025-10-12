Το ταξίδι του Προέδρου Χριστοδουλίδη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Απρίλιο του 2024, προς διερεύνηση του πεδίου για αμερικανικές επενδύσεις στη χώρα μας, έφερε αποτέλεσμα. Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026 και στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, η κυπριακή κυβέρνηση είναι έτοιμη να ανακοινώσει τη δημιουργία ενός εθνικού συστήματος τεχνητής νοημοσύνης καθώς και των αναγκαίων υποδομών. Κι αυτό σε συνεργασία με μια κορυφαία στον κόσμο εταιρεία, τη NVIDIA στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα, σε συνέντευξή του στον «Φ», ο Γιάννης Ιωσηφάκης, Αντιπρόεδρος Πωλήσεων και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Υπολογιστικής Υψηλών Επιδόσεων της εταιρείας NVIDIA, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και είναι έτοιμες για ανακοινώσεις. Ο ίδιος αναφέρει ότι η NVIDIA θα έχει ενεργό ρόλο στο στήσιμο και την εκπαίδευση, με συνεχή εμπλοκή στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος τεχνολογίας και καινοτομίας.

Η NVIDIA αποτελεί σήμερα μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο στον τομέα της, με τη συνεισφορά της στην ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και κέντρων δεδομένων να είναι καταλυτική.

Η πρώτη συνάντηση του Γιάννη Ιωσηφάκη, του κυπριακής καταγωγής Αντιπροέδρου της NVIDIA, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και την κυβερνητική αντιπροσωπεία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αποστολή εκείνη είχε ως στόχο τη διερεύνηση του πεδίου για αμερικανικές επενδύσεις στην Κύπρο. Η συζήτηση, όπως είχε αναφέρει τότε σε ανάρτησή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, επικεντρώθηκε στην προοπτική προηγμένων τεχνολογιών αιχμής και στην ενίσχυση της παρουσίας της Κύπρου στον τομέα της καινοτομίας και της τεχνολογίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μάλιστα, στη συνάντηση εκείνη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την εκτίμησή του για την πορεία και την προσφορά του κ. Ιωσηφάκη, και συμφώνησαν να διατηρήσουν διαύλους επικοινωνίας με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας που θα ενισχύσουν την πορεία της Κύπρου προς την υλοποίηση του αναπτυξιακού στόχου για τεχνολογική αναβάθμιση.

Έκτοτε, ο Γιάννης Ιωσηφάκης πραγματοποίησε ακόμη δύο ταξίδια στην Κύπρο και βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την Υφυπουργό παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική. Η συνεργασία αυτή έφερε και το πρώτο σημαντικό αποτέλεσμα, όπως αναφέρει στη συνέντευξή του στο «Φ», ο κ. Ιωσηφάκης.

Ο αντιπρόεδρος της NVIDIA μιλά για τις προκλήσεις των κρατών σε σχέση με την τεχνολογική μετάβαση και την καινοτομία. Αναφέρεται στην προοπτική της Κύπρου να μετατραπεί σε τεχνολογικό κόμβο, αλλά και στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Κάνει επίσης λόγο για τις δυνατότητες που μπορούν να έχουν η Κύπρος και η Ελλάδα από την αξιοποίηση της ομογένειας, καθώς και για τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις επενδύσεις εταιρειών τεχνολογίας.

-Η τεχνολογία και η καινοτομία αποτελούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα σύγχρονα κράτη και κοινωνίες. Είναι η μετάβαση ευκολότερη στον ιδιωτικό σε σύγκριση με το δημόσιο τομέα;

– Η ευκαιρία είναι η ίδια. Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί και κράτη που προχωρούν το ίδιο γρήγορα με τις επιχειρήσεις. Βλέπουμε παραδείγματα κρατών που προχωρούν με ταχύ ρυθμό. Ήδη το τελευταίο διάστημα βλέπω αυτή την προσήλωση στη μετάβαση και στην Κύπρο με αρκετές πρωτοβουλίες, όπως επίσης και στην Ελλάδα. Το βασικό να είναι να εντοπιστούν εκείνοι οι τομείς που μπορούν να επωφεληθούν από την τεχνολογία, όπως η Υγεία, η Μετεωρολογία, η διαχείριση κρίσεων, η Ασφάλεια και άλλοι. Κατά την πρόσφατη συνάντηση που είχα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τους συνεργάτες του, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εκείνα τα πεδία που θεωρεί η Κυβέρνηση ότι μπορεί να δοθεί περισσότερη έμφαση.

-Ως μία από τις πιο διεθνώς αναγνωρισμένες ελληνικές προσωπικότητες στον τομέα της τεχνολογίας, πώς βλέπετε τη συμβολή σας στην ενίσχυση των δεσμών Ελλάδας και Κύπρου με την παγκόσμια καινοτομία;

– Σας ευχαριστώ για το κομπλιμέντο, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες και Κύπριοι σαν κι εμένα σε όλο τον κόσμο. Βλέπω πάντα τη διάθεση να βοηθήσουμε την πατρίδα μας και είναι θέμα σύνδεσης των κατάλληλων ανθρώπων και υλοποίησης. Ένα καλό παράδειγμα είναι η συνεργασία μας με την ελληνική κυβέρνηση στο έργο EuroHPC για το Εθνικό σύστημα Δαίδαλος, στο οποίο συμμετέχει και η Κύπρος. Πιστεύω ότι Ελλάδα και Κύπρος μπορούν να αξιοποιήσουν την ομογένεια, αρκεί να ζητήσουν βοήθεια και να υλοποιήσουν.

Το πρώτο βήμα είναι να υπάρχει η βούληση από πλευράς της Πολιτείας. Όταν ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ηγείται αυτής της προσπάθειας, όπως το έπραξε με την πρόσφατη επίσκεψη του στις ΗΠΑ, είναι ένα ηχηρό μήνυμα, τόσο προς τους ομογενείς που διαπρέπουν στο εξωτερικό, όσο και προς τις εταιρείες που ηγούνται παγκόσμια σε τομείς όπως είναι η τεχνολογία.

-Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, συναντηθήκατε με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και μέλη της Κυπριακής Κυβέρνησης. Ποια ήταν τα θέματα συζήτησης;

– Όπως ανέφερα, η παρουσία του ιδίου του Προέδρου Χριστοδουλίδη αποτελεί το πρώτο αποφασιστικό βήμα προς την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που έχουν τεθεί. Αντικρίζω με μεγάλη ικανοποίηση τα βήματα που έχουν γίνει ως προς την βελτίωση της εικόνας της χώρας μας διεθνώς. Η επίσκεψη εκτιμώ ότι έγινε σε μια κατάλληλη στιγμή.

Ο Πρόεδρος και η ομάδα του μοιράστηκαν το όραμα και την στρατηγική για προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων, για ανάδειξη της Κύπρου ως κόμβου στην Έρευνα και Καινοτομία, τομέας που τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει εντυπωσιακή άνοδο στην χώρα. Οι συζητήσεις μας επίσης επικεντρώθηκαν στη στήριξη της Κύπρου σε νέους τομείς αγοράς και έρευνας, ειδικά σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, σχετικοί με την Κύπρο, όπως η Ενέργεια και η Μετεωρολογία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πώς μπορεί η τεχνολογία και η Τεχνητή Νοημοσύνη να συμβάλει στην επίλυση ζητημάτων της καθημερινότητας, επίσπευσης διαδικασιών και αντιμετώπισης διαχρονικών ζητημάτων.

-Υπάρχει προοπτική επένδυσης στην Κύπρο από μεγάλες εταιρείες όπως η NVIDIA; Είναι το περιβάλλον ευνοϊκό για τέτοιες επενδύσεις;

-Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους των εταιρειών, αλλά αυτό που μπορώ να πω από την εμπειρία μου είναι ότι όπου υπάρχει ταλέντο και ευκαιρία, οι εταιρείες θα πάνε. Η Κύπρος ιστορικά έχει υψηλό ποσοστό ατόμων με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, και αυτό από μόνο του είναι ελκυστικό. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η Κύπρος αναδεικνύεται ως επιχειρηματικό σημείο με ένα θετικό περιβάλλον, σε μια άκρως ενδιαφέρουσα περιοχή με πολλές δυνατότητες. Η Κύπρος είναι ένας ευρωπαϊκός κόμβος με σταθερότητα, τεχνογνωσία και προστιθέμενη αξία. Είναι σημαντικό γιατί η Κύπρος κτίζει σημαντικές συνέργειες που ενισχύουν την προσπάθεια για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας και της τεχνολογικής ανέλιξης της οικονομίας της.

– Έχει υπάρξει πρόοδος από τον Απρίλιο; Τι να αναμένουμε;

– Τους τελευταίους μήνες, μετά την συνάντηση μας με τον Πρόεδρο στα γραφεία της Nvidia στη Silicon Valley, επισκέφτηκα την Κύπρο 2 φορές και πραγματοποιήσαμε μια σειρά κατ’ ιδίαν συναντήσεων και τηλεδιασκέψεων, τόσο με το Υφυπουργείο Καινοτομίας και την Προεδρία όσο και με ερευνητικά κέντρα και άλλους φορείς. Είμαστε σε προχωρημένο στάδιο για να ανακοινώσουμε στο πλαίσιο και της Κυπριακής Προεδρία της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026 τη δημιουργία ενός εθνικού συστήματος και υποδομής τεχνητής νοημοσύνης το όποιο να εξυπηρετεί τις ανάγκες της χώρας σε σημαντικούς τομείς, όπως ενέργεια, κλιματική αλλαγή και ασφάλεια. Η Nvidia θα έχει ενεργό ρόλο στο στήσιμό αλλά και την εκπαίδευση με μια συνεχή εμπλοκή στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος τεχνολογίας και καινοτομίας.

-Ποιες θα μπορούσε να είναι οι επιδράσεις αυτής της προοπτικής για την Κύπρο;

– Η έλευση εταιρειών στην Κύπρο φυσικά θα δημιουργούσε ευκαιρίες για τους πολίτες να εισέλθουν σε νέους τομείς της αγοράς, όπως η Πληροφορική, η Ενέργεια, η Υγεία, – τομείς στους οποίους η Κύπρος δεν είχε ιδιαίτερη παρουσία στο παρελθόν, με αποτέλεσμα πολλοί να φεύγουν στο εξωτερικό για καριέρα. Αφενός λοιπόν είναι η δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας που θα συμβάλει στην παραμονή ταλέντου στην χώρα και στον επαναπατρισμό συμπατριωτών μας που σήμερα εργάζονται στο εξωτερικό. Υπάρχει όμως και η διάσταση της σημαντικής αναβάθμισης διαδικασιών και μοντέλων στην ίδια την άσκηση διακυβέρνησης του κράτους. Η Κύπρος είναι ταυτόχρονα μια μικρή χώρα που επιτρέπει να αποτελέσει πεδίο εφαρμογής για μια σειρά νέων τεχνολογιών αλλά και ταυτόχρονα ένα κράτος μέλος της ΕΕ σε ένα σταυροδρόμι ηπείρων που προσφέρει δυνατότητες επέκτασης και δραστηριοποίησης.

-Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται ώστε ένα μικρό κράτος όπως η Κύπρος να συμμετάσχει στο παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας Τεχνητής Νοημοσύνης και Υπολογιστικής Υψηλών Επιδόσεων (AI/HPC);

– H βασικότερη προϋπόθεση είναι η επένδυση στα κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης και σε βασικές υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης και υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (AI/HPC). Πάνω απ’ όλα όμως, χρειάζεται δέσμευση για υλοποίηση σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ειδικά σε ό,τι αφορά το τελευταίο, σημειώνω για μια ακόμη φορά ότι ήταν σημαντική η παρουσία του ιδίου του Προέδρου της Κύπρου σε αυτή την αποστολή, διότι είναι σημαντικό για έναν επιχειρηματία, έναν δυνητικό επενδυτή, να συνομιλεί απευθείας με πρόσωπα που μπορούν να πάρουν αποφάσεις ή να διαμορφώσουν τις πολιτικές αποφάσεις.

Το Λουξεμβούργο είναι καλό παράδειγμα για την Κύπρο

-Θα μπορούσε η Κύπρος να μετατραπεί σε περιφερειακό κόμβο Τεχνητής Νοημοσύνης και Υπολογιστικής Υψηλών Επιδόσεων, ενδεχομένως υπό την καθοδήγηση εταιρειών όπως η NVIDIA;

– Κάθε χώρα μπορεί να επενδύσει αρκετά για να ηγηθεί. Το Λουξεμβούργο είναι ένα καλό παράδειγμα μικρής χώρας που έχει επενδύσει στους δύο αυτούς τομείς, δηλαδή την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Υπολογιστικής Υψηλών Επιδόσεων. και τα πάει πολύ καλά. Επέλεξαν έναν τομέα και προχωρούν με υλοποίηση.

-Ποιο ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν οι διακυβερνητικές συμμαχίες, όπως αυτές που επιδιώκει η Κυπριακή Δημοκρατία, στην προσέλκυση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας;

– Οι κυβερνήσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στο τι χρειάζεται για να ξεκινήσουν και να υλοποιηθούν τέτοια προγράμματα. Είναι σημαντικό στην περίπτωση της Κύπρου το γεγονός ότι επέλεξε ο ίδιος ο Πρόεδρος να είναι παρών στις υψηλού επαφές που έγιναν στις ΗΠΑ, κάτι που καταδεικνύει το υψηλό ενδιαφέρον της κυβέρνησης και αποδεικνύει βούληση αλλά και επίπεδο δέσμευσης.

-Τι θα μπορούσε να παρακινήσει έναν επιτυχημένο Κύπριο του εξωτερικού να επιστρέψει στην Κύπρο; Το ρωτώ καθώς η κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες για την επαναπατρισμό Κυπρίων του εξωτερικού.

– Γνωρίζω τις προσπάθειες και θεωρώ ότι είναι σημαντικές. Και είναι επίσης ενθαρρυντικό ότι η εκκίνηση αυτής της πρωτοβουλίας έγινε στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, πιστεύω πως πρέπει να βοηθήσει και το συνολικό οικοσύστημα. Πρέπει να προσελκυστούν και οι κατάλληλες εταιρείες στην Κύπρο με μακροπρόθεσμη στρατηγική. Επίσης, η συνεργασία μεταξύ Ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας θα βοηθούσε επίσης. Είναι εξαιρετικά σημαντική η συνεργασία και η συνέργεια αυτών των δύο πυλώνων. Το γεγονός ότι η Πολιτεία συντεταγμένα, με την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα εξ’όσων έχω ενημερωθεί, θέτει αυτό τον στόχο στο επίκεντρο των πολιτικών της είναι το πρώτο, πολύ σημαντικό βήμα. Αυτή η βούληση, σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες που προσφέρει αυτή την στιγμή η Κύπρος και η Κυπριακή οικονομία προσδίδουν ισχυρή προοπτική σε αυτό τον στόχο.

Η ΤΝ μπορεί να βοηθήσει σε ενέργεια, καιρό και κλιματική αλλαγή

-Πόσο κοντά είμαστε στην ευρεία εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα κυβερνητικά συστήματα και τι ρόλο παίζουν οι υπερ-υπολογιστές σε αυτή τη διαδικασία;

– Ορισμένες χώρες προχωρούν με πλήρη ταχύτητα, ακόμα κι αν δεν έχουν μεγάλους πόρους. Όπως ανέφερα, η Ελλάδα προωθεί τέτοιες πρωτοβουλίες. Εάν με ρωτάτε κατά πόσον θεωρώ την Τεχνητή Νοημοσύνη καθοριστική για το μέλλον του κόσμου, μπορώ να σας πω ότι εάν τα έθνη θέλουν να διατηρήσουν κάποιου βαθμού έλεγχο στο μέλλον τους, πρέπει να επενδύσουν σε τεχνολογίες που θα τους βοηθήσουν. Φυσικά, η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι υπερ-υπολογιστές είναι πυλώνες για να χτιστεί η οικονομία του μέλλοντος. Καμία χώρα δεν θα μπορέσει να προοδεύσει με τον απαιτούμενο ρυθμό χωρίς την υποστήριξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Για παράδειγμα η Κύπρος βρίσκεται σε πολύ ενδιαφέρουσα γεωγραφική θέση και ζητήματα Ενέργειας, Καιρού και Κλιματικής Αλλαγής θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Λόγω του μικρού μεγέθους της χώρας, κάποιες αλλαγές μπορούν να υλοποιηθούν ταχύτερα σε σχέση με μεγαλύτερες χώρες, εφόσον υπάρξει ευθυγράμμιση και ληφθούν οι σωστές αποφάσεις.