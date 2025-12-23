Φαίνεται πως μπήκαμε για καλά στη φάση της υλοποίησης, αν είναι να κρίνουμε από την ασυνήθη παρασκηνιακή κινητικότητα που επικρατεί και στον τομέα των εικαστικών, προκειμένου να στηθούν οι πολλές συνοδευτικές εκθέσεις Τέχνης για το επερχόμενο εξάμηνο της κυπριακής «Προεδρίας».

Κι ως φιλόξενοι νοικοκυραίοι φαίνεται πως ψάξαμε προς τούτο και τη σκευοθήκη με τ’ ασημικά για το απογευματινό τέιο, τις αποθήκες δηλαδή της Κρατικής Συλλογής Έργων Τέχνης, νοουμένου ότι εκεί μέσα φυλάσσονται τα πιο χρήσιμα, ίσως και τα πιο πολύτιμα, καλλιτεχνικά τεκμήρια που θα μπορούσαν να εικονογραφήσουν το εν εξελίξει υπαρκτικό μας αφήγημα, ακόμα και με «γεωπολιτικούς» όρους, κι όχι μόνο, αφού όπως αναφέρεται σε μια πρόσφατη ανακοίνωση του αρμοδίου Υφυπουργείου, λόγος ύπαρξης της Κρατικής Συλλογής ήταν και είναι η τεκμηρίωση της πορείας της νεότερης και σύγχρονης κυπριακής τέχνης από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα.

Τονίζεται δε πως η επιλογή των έργων γίνεται συστηματικά και εκ προθέσεως με τρόπο που να εικονογραφούνται οι τάσεις, οι τεχνοτροπίες, οι υφολογίες και τα ρεύματα που ακολούθησε στην πορεία της η σύγχρονη κυπριακή δημιουργία.

Πράγματι, μέσα στις δεκαετίες που πέρασαν στη συγκρότησή της συνέβαλαν, μεταξύ άλλων ντόπιων, ονομαστοί Ελλαδίτες τεχνοκριτικοί και ακαδημαϊκοί ιστορικοί, χωρίς να λείπει βέβαια και ο καιροσκοπισμός που παρατηρήθηκε κατά περιόδους, προπάντων όταν οι κατά καιρούς οι αρμόδιες επιτροπές που διόριζε η «μορφωτική υπηρεσία» υπολειτουργούσαν ή δυσλειτουργούσαν, ανάλογα με την ατυχή σύνθεσή τους ή την κοινωνική πίεση που προκαλούσαν συγκρουόμενες «προτιμήσεις» εμπλεκομένων παραγόντων, νοουμένου ότι η αγορά έργων για την Κρατική Συλλογή ήταν και είναι καμιά φορά καθοριστική, αν όχι υπαρξιακή, για την οικονομική τουλάχιστο επιτυχία πολλών εκθεσιακών εγχειρημάτων.

Ας είναι, φτάνει που σήμερα έχουμε τη «σιφονιέρα» με τ’ ασημικά από τα οποία οι επιμελήτριές μας μπορούν να διαλέξουν ό,τι τραβά η ψυχή τους, αν είναι να στηθούν κάποιες εκθέσεις με νοηματική συνοχή, αλλά και απολαυστικές για τους Ευρωπαίους συμπολίτες μας, για τους φιλότεχνους πολιτικούς και διπλωμάτες που θα έρθουν για να συσκεφθούν επί τόπου με τους δικούς μας, αλλά και για το ευρύτερο εγχώριο κοινό.

Ωστόσο, το πιο καίριο ερώτημα εδώ και τώρα, αλλά και για αύριο ή μεθαύριο, είναι αν αυτά τα έργα θ’ αντέξουν στον χρόνο και στην ταλαιπωρία των πολλαπλών μεταφορών, προπάντων από τους ακατάλληλους χώρους που τα έχουν στοιβαγμένα/ πεταγμένα για δεκαετίες τώρα, ασυντήρητα με κρατική ανοχή σε «παρακρατικές» αποθήκες, ή ακόμα χειρότερα όταν τα τραβολογούν από πρεσβεία σε πρεσβεία του εξωτερικού κι από κυβερνητικό γραφείο σε κυβερνητικό διάδρομο, έτσι για τη μόστρα φιλότεχνων ιθυνόντων. Κάποια δείγματα και κάποιες απίθανες περιπτώσεις που υπέπεσαν στην αντίληψη μου μιλούν για το αντίθετο.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού γνωστοποίησε πρόσφατα με κάθε λεπτομέρεια και τη σύνθεση της νέας Επιτροπής Επιλογής έργων για την επόμενη διετία. Η στήλη αυτή δεν θα άξιζε το όνομα της, αν δεν έμπαινε στον κόπο να επαναλάβει τα ονόματα των έγκριτων μελών της, με την προσδοκία να γνωστοποιηθούν σύντομα και τα ονόματα των μονίμως ανευθύνων αρμοδίων για τη στοιχειώδη φύλαξη και συντήρηση αυτών των 5000 τόσων έργων. Για να έχουμε να κάνουμε σοβαρό και παραγωγικό «name dropping». Φτάνει πια με τα κουτσομπολιά και την ανώνυμη συνωμοσιολογία.

Έχουμε και λέμε:

δρ Έλενα Χριστοδουλίδου – Πρόεδρος

Ιστορικός Τέχνης, Ανώτερη Πολιτιστική Λειτουργός, Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, Υφυπουργείο Πολιτισμού Τερέζα Λανίτη – Μέλος

Θεωρία/Ιστορία και Πράξη της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Κώστας Μάντζαλος – Μέλος

Ακαδημαϊκός/Εικαστικός, Καθηγητής, Τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Frederick δρ Χριστίνα Λάμπρου – Μέλος

Ιστορικός Τέχνης, Επιμελήτρια δρ Τώνια Λοΐζου – Μέλος

Ιστορικός Τέχνης, Επιθεωρήτρια Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Ανδρέας Βάρδας – Μέλος

Αρχιτέκτονας Αλέξανδρος Χριστοφίνης – Μέλος

Αρχιτέκτονας Μηχανικός, συνιδρυτής ANBAU Atelier Μαρία Αναξαγόρα – Μέλος

Προϊστάμενη Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας Εβίτα Μιχαηλίδου – Μέλος

Μάστερ στη Διοίκηση Τεχνών, Ανώτερη Λειτουργός στη Διοίκηση του Υφυπουργείου Πολιτισμού δρ Γεώργιος Ε. Μάρκου – Μέλος

Ιστορικός Τέχνης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Καλών Τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ελεύθερα, 21.12.2025