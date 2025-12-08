Τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής Έργων Τέχνης για τον εμπλουτισμό της Κρατικής Συλλογής Κυπριακής Σύγχρονης Τέχνης ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Η θητεία της δεκαμελούς Επιτροπής ανέρχεται στα δύο χρόνια. Η Επιτροπή καλύπτει αιτήματα για αγορές από όλη την Κύπρο.

Τα μέλη που απαρτίζουν τη νέα Επιτροπή είναι τα εξής:

Δρ. Έλενα Χριστοδουλίδου (Πρόεδρος) Ιστορικός Τέχνης,

Ανώτερη Πολιτιστική Λειτουργός, Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, Υφυπουργείο Πολιτισμού Τερέζα Λανίτη – Θεωρία/ Ιστορία και Πράξη της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Κώστας Μάντζαλος – πανεπιστημιακός/ εικαστικός, καθηγητής, Τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Frederick Δρ. Χριστίνα Λάμπρου – ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια Δρ. Τώνια Λοΐζου – ιστορικός τέχνης, επιθεωρήτρια μέσης εκπαίδευσης, ΥΠΑΝ Ανδρέας Βάρδας – αρχιτέκτονας Αλέξανδρος Χριστοφίνης – αρχιτέκτονας μηχανικός, συνιδρυτής ANBAU Atelier Μαρία Αναξαγόρα – προϊστάμενη Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας Εβίτα Μιχαηλίδου – μάστερ στη Διοίκηση Τεχνών, Ανώτερη Λειτουργός στη διοίκηση του Υφυπουργείου Πολιτισμού Γεώργιος Ε. Μάρκου – ιστορικός τέχνης, επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Καλών Τεχνών, ΤΕΠΑΚ

Οι αγορές έργων τέχνης από τo Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού γίνονται με σκοπό τη δημιουργία μιας Κρατικής Συλλογής έργων τέχνης, μέσα από την οποία να τεκμηριώνεται, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η πορεία της νεότερης και σύγχρονης κυπριακής τέχνης από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα.

Η επιλογή των έργων της κρατικής συλλογής γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εικονογραφούνται μέσα από τα καλύτερα ποιοτικά δείγματα, οι τάσεις, οι τεχνοτροπίες, οι υφολογίες και τα ρεύματα που ακολούθησε στην πορεία της ή ακολουθεί η σύγχρονη κυπριακή τέχνη. Όσον αφορά τους σημαντικότερους καλλιτέχνες γίνεται προσπάθεια να αντιπροσωπεύονται όλες οι περίοδοι της καλλιτεχνικής τους δημιουργίας.

Επειδή η Κρατική Πινακοθήκη είναι ιστορική, δίνεται σημασία στη συμπλήρωση κενών στην τεκμηρίωση της ιστορικής πορείας της τέχνης στον τόπο μας.

Τα έργα αγοράζονται, από τις ατομικές εκθέσεις των καλλιτεχνών και από τα εργαστήριά τους. Είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν αγορές και από ιδιωτικές συλλογές, νοουμένου ότι αυτές αφορούν σε έργα σημαντικά για την Κρατική Συλλογή.