ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Λεμεσός, γκαλερί Lumière (25344141). Εγκαίνια: 7μ.μ. Μια συγκινητική έκθεση ζωγραφικής είναι το «Ταξίδι Νέας Αρχής» των Σύρων καλλιτεχνών Ναουάρ Σαρτούχ και Ιμάντ Χαμπάμπ, σε επιμέλεια της Νιμπάλ Μπάιντας Χριστοφίδη. Διάρκεια: μέχρι 3 Ιουνίου

Γκλόρια (22762605). Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Έκθεση της Κατερίνας Ξενοφώντος με τίτλο «3650 Βήματα». η ζωγραφική και η χαρακτική συναντούν τη σύνθεση σε plexiglass, δημιουργώντας νέες αφηγήσεις φωτός και διαφάνειας. Διάρκεια: μέχρι 11 Ιουνίου

ΣΑΤΙΡΑ

Λεμεσός, Ριάλτο, 8.30μ.μ. «46+ΣΕΞΥ» είναι ο τίτλος της νέας παράστασης του Θανάση Αλευρά σε σκηνοθεσία Φωκά Ευαγγελινού. rialto.interticket.com ή στο 77 77 77 45

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 8.30μ.μ. 9ο Φεστιβάλ Θεάτρου Δήμου Στροβόλου. Η κωμωδία της Ελένης Ράντου «Βότκα μολότοφ», βασισμένη στη διασκευή του Νιλ Σάιμον πάνω στα διηγήματα του Άντον Τσέχοφ, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Εισιτήρια: Ticketmaster.cy και ACS Couriers. Επόμενες: 22/5 Λευκωσία, 21/5 Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο

Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, 8.30μ.μ. Θέατρο Ανεμώνα, «ΤΟC TOC» του Λοράν Μπαφί σε σκηνοθεσία Μαρίνου Ξενοφώντος. Εισιτήρια: 70007721 & SoldOut Tickets Επόμενες: Λευκωσία κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 8.30μ.μ. μέχρι 15 Ιουνίου, 27/5 Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, 28/5 Λεμεσός, Παττίχειο Θέατρο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Λευκωσία, Δημοσιογραφική Εστία, 7μ.μ. Πρώτη παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννου Κατσουρίδη «Κόκκινα Ίχνη– Δεκαπέντε ιστορικά αποτυπώματα του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου» (εκδόσεις Ρίζες 2025). Χαιρετισμοί: Χριστίνα Ιωάννου και Δημήτρης Παπαπολυβίου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο ιστορικός Γιαννάκης Κολοκασίδης και ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Frederick Κωστάκης Κωνσταντίνου.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30μ.μ. Η ταινία «All we imagine as light» σε σκηνοθεσία Παγιάλ Καπάντια μας μεταφέρει στη Βομβάη, όπου η ρουτίνα μιας νοσοκόμας ταράζεται όταν λαμβάνει ένα απροσδόκητο δώρο από τον σύζυγό της. 20/ 21/ 22 Μαΐου. Με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους. Διάρκεια: 110′ pantheon-theatre.com

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). «Νήματα- Ανάγλυφα μνήμης» της Άννας Κακουλλή. Μέχρι 31/5

Φωτοδός. Έκθεση φωτογραφίας του αρχιτέκτονα Ζήνωνα Σιερεπεκλή με τίτλο «Πανομοιότυπα Μέχρι 21/5

koraï project space. «Bougainvilleas» της Ντέμπορα Ντελμάρ. Μέχρι 14/6

Γκαλερί Κ (22341122). Έκθεση κεραμικής με τίτλο «Διάλογοι με Πηλό II» με 217 κεραμικά έργα. Μέχρι 23/5

Marginalia (99657080). «Unapologetic» της Αννίτας Καλημέρη. Μέχρι 31/5

Λεβέντειος Πινακοθήκη- Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων (22668838). Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Art Seen (22006624). Έκθεση του Βασίλη Ζωγράφου και της Βίκυς Περικλέους με τίτλο « The unsettling event of an enigma». Μέχρι 19/5

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας- Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων (22661475). Έκθεση με τίτλο «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Eins (99522977). Ατομική έκθεση του Σωκράτη Σωκράτους. Μέχρι 5/7

Οικογενειακό σπίτι Λουκίας Νικολαΐδου, Ειρήνης 65. «Ανατέλλων Αστήρ, Λουκία Νικολαΐδου». Διάρκεια: 16-18 Μαΐου & 23-25 Μαΐου.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών- Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Έκθεση Ρήνου Στεφανή και Σουμέρ Ερέκ. Μέχρι 31/5

The Edit Gallery (25251710). Ομαδική έκθεση «Future in the Past». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. «Τέκτων». Παρουσιάζεται το έργο των μηχανικών αρχιτεκτόνων Ανδρέα Παπαδόπουλου και Φοίβου Πολυδωρίδη. Μέχρι 27/7

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Πάφος

Αρχαιολογικό Μουσείο (26955801). Στην έκθεση με τίτλο «Πώς ἐκινεῖτο» (How She Moved). συμμετέχουν οι καλλιτέχνιδες Κατερίνα Νεοφυτίδου και Γκρέις Σβιντ και η ποιήτρια Στέλλα Βοσκαρίδου. Μέχρι 29/5