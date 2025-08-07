ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λεμεσός, Ceronia Hall- Χαρουπόμυλος Λανίτη, 1-8 Αυγούστου, 6.30μ.μ. Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού. Σήμερα προβάλλονται στις 6.30μ.μ. τo ντοκιμαντέρ «Predators» του Ντέιβιντ Όζιτ, μια ανατριχιαστική εξερεύνηση της ανόδου και της πτώσης της εκπομπής « To Catch a Predator» , στις 8.30μ.μ. το «Ι, Poppy» του Βίβεκ Τσαουντάρι από την Ινδία για μια καλλιεργήτρια παπαρούνας και τον γιο της που πολεμά τη διαφθορά, ενώ στις 10.30μ.μ. προβάλλεται το «Super Paradise» του Στιβ Κρικρή με θέμα τις μεταμορφώσεις της Μυκόνου που αγγίζουν τα όρια της φαντασίας. Εισιτήρια: SoldOut Tickets filmfestival.com.cy

Λευκωσία, Θερινό Κωνστάντια. 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. «Τελευταίο καλοκαίρι» σε σκηνοθεσία Αντονέτα Άλαματ Κουσιγιάνοβιτς. Η 16χρονη Τζούλια ζει με τον αυταρχικό πατέρα της και τη μητέρα της σε απομονωμένο νησί της Κροατίας. Η ζωή τους αναστατώνεται με την άφιξη ενός παλιού φίλου της οικογένειας, ο οποίος φέρνει μαζί του υποσχέσεις για μια καλύτερη ζωή. 22348203 theatroena.com.cy

ΜΟΥΣΙΚΗ

Αμφιθέατρο Κυπερούντας, 8μ.μ. Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Οι «ΑΝεράιδες» παρουσιάζουν ενότητες από τον μουσικό πολιτισμό της Σμύρνης, της Κύπρου και των Νησιών με τραγούδια που προσφέρονται για ατομικούς και ομαδικούς χορούς με τις Άννα Μοσφίλη, Μαριάννα Μουμτζή, Αναστασία Ζακυνθινού και Ελεάνα Ανδρέου, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια της Μαρίας Τοφινή Τσαντίλα. Είσοδος ελεύθερη.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Ουκρανικό Πολιτιστικό Κέντρο Obiimy. Ιρίνα Μανουκόφσκα «Χαμογελώ αρκετά;». Μέχρι 18/8

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Materialists (σκηνοθεσία Celine Song με τους Dakotaq Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal), Freakier Friday (σκηνοθεσία Nisha Ganatra με τους Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Julia Butters), Weapons (σκηνοθεσία Zach Cregger με τους Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich), Red Sonja (σκηνοθεσία M.J. Bassett με τους Matilda Lutz, Robert Sheehan, Wallis Day),

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.