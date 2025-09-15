ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. 28ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου. Το αναγνωρισμένο σλοβενικό μουσικό συγκρότημα φολκ μουσικής Širom έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο. Περισσότερα από 12 όργανα αξιοποιούνται δημιουργικά στο ρεπερτόριο των Ιζτόκ Κορέν, Σάμο Κούτιν και Άνα Κραβάνια. Η σύνθεση ποικίλων μουσικών προσεγγίσεων, εργαλείων και ήχων, η χειμαρρώδης μουσική φαντασία και η δεξιοτεχνία καθορίζουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του τρίο, 22894531

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, NiMAC, 7μ.μ. 12– 21 Σεπτεμβρίου. 6ο Φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙΑ+ Κινηματογράφου Queer Wave. Το σημερινό πρόγραμμα προβολών αρχίζει στις 6μ.μ. με το σετ 7 ταινιών μικρού μήκους «Shorts III: Sapphic Delight», που είναι must για όσους ενδιαφέρονται για ιστορίες που εστιάζουν στις κουήρ θηλυκότητες. Ακολουθεί στις 9μ.μ. η ταινία του Ιρλανδού σκηνοθέτη Ντάρεν Θόρντον «Four Mothers», μια ταινία χιουμοριστική αλλά και συγκινητική, για να ξεκινήσει η εβδομάδα με χαμόγελο, 89’. more.com

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

Λάρνακα

St-art Cafe, (24 342113). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας. Μέχρι 30/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Long Walk (σκην. Francis Lawrence με τους Cooper Hoffman, David Jonsson), Dowton Abbey: The Grand Finale (σκην. Simon Curtis με τους Hugh Bonneville, Michelle Dockery), Demon Slayer: Infinity Castle (σκην. Haruo Sotozaki), Sketch (σκην. Seth Worley)

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Caught Stealing, The Conjuring: Last Rites, The Bad Guys 2, Smurfs, The Fantastic Four,

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.