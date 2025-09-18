ΧΟΡΟΣ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Με ένα φαντασμαγορικό υπαρξιακό πάρτι από την Εθνική Λυρική Σκηνή της Ελλάδας, ανοίγει η αυλαία του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025, που παρουσιάζει τη «Χρυσή Εποχή» του Κωνσταντίνου Ρήγου. Ο Διευθυντής του Μπαλέτου της ΕΛΣ δημιουργεί το μανιφέστο μιας γενιάς που εφορμά για να σαρώσει τα πάντα. Διάρκεια: 80’. Εισιτήρια: more.com.

ΘΕΑΤΡΟ

Λάρνακα, Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο, 9μ.μ. Μια σύγχρονη κυπριακή σάτιρα σε κείμενο και σκηνοθεσία του Φώτη Γεωργίδη είναι η «Φουκού». Ένα έργο βασισμένο σε μια αλήθεια που… καίει. Κατά τη διάρκεια της παράστασης ψήνεται σούβλα επί σκηνής. Με τους Μάριο Δημητρίου, Φώτη Γεωργίδη, Μαρίνα Βρόντη και Πολυξένη Σάββα. Συμμετέχει η μικρή Παντελίνα Γεωργίδη. Επόμενη: 26/9 Λεμεσός, Αμφιθέατρο Heritage

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30μ.μ. Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου. Η πολωνική ταινία «Οι χωρικοί» των Ντορότα Κομπιέλα, Χιου Γουέτσμαν είναι ένα εικαστικά μεγαλεπίβολο φιλμ κινουμένων σχεδίων, μια δραματική ιστορία βασισμένη στο βιβλίο του βραβευμένου με Νόμπελ Βλάντισλαβ Ρέιμοντ. Μια νεαρή επαρχιώτισσα αναγκάζεται να παντρευτεί έναν μεγαλύτερό της πλούσιο κτηνοτρόφο, παρά τον έρωτά της για το γιο του. Είσοδος ελεύθερη

Λευκωσία, NiMAC, 7μ.μ. 12– 21 Σεπτεμβρίου. 6ο Φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙΑ+ Κινηματογράφου Queer Wave. Σήμερα, στις 7μ.μ. το σετ ταινιών μικρού μήκους «Shorts VI: Positively Different» παρουσιάζεται σε συνεργασία με το Positively Different Film Festival της Αθήνας, φωτίζοντας πτυχές των κουήρ εμπειριών που συχνά παραμελούνται. Στις 9μ.μ. προβάλλεται το «Sylvia Robyn» του Παναγιώτη Ευαγγελίδη– ένα βαθιά συγκινητικό πορτρέτο της διαδρομής ενός ατόμου μέσα από την τρανς ταυτότητα και τον αυτισμό, γυρισμένο με ιδιαίτερη ευαισθησία.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Γκλόρια (22762605). Ιωάννης Μαχαιριώτης «Νεκρή Φύση». Μέχρι 30/9

Λεμεσός

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

Λάρνακα

St-art Cafe, (24 342113). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας. Μέχρι 30/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: A Big Bold Beautiful Journey (σκηνοθεσία: Kogonada, με τους Κόλιν Φάρελ, Μάρκο Ρόμπι), Relay (σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Μακένζι, με τους Ριζ Άχμεντ, Λίλι Τζέιμς, Σαμ Γουόρθινγκτον)

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: The Long Walk, Dowton Abbey: The Grand Finale, Demon Slayer: Infinity Castle, Sketch, Caught Stealing, The Conjuring: Last Rites, The Bad Guys 2, Smurfs

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410, Κ- Σίνεπλεξ (Λάρνακα, Λευκωσία, Λεμεσός, Πάφος) 7778383