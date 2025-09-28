ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας. Ο διεθνούς φήμης κοντραμπασίστας Χαμ Μεσλιέν από τη Γαλλία έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο για να παρουσιάσει στο κοινό της Αξιοθέας, την αφηγηματική δύναμη του κοντραμπάσου του και την αισθαντικότητα των σαγηνευτικών μελωδιών του. 8.30μ.μ. 22894531

Λεμεσός, μπαρ Στον Δρόμο, 8.30μ.μ. Τον νέο του δίσκο με τίτλο «Parallel Paths» παρουσιάζει ο Κύπριος κιθαρίστας και συνθέτης Αλέξης Κάσινος. Μετά το ντεμπούτο του «Right Place, Right Time» (2019), ο Αλέξης επανέρχεται με το κουιντέτο του και παρουσιάζει οκτώ πρωτότυπες συνθέσεις, σε ένα άλμπουμ που συνδυάζει την ρυθμική πολυμορφία και τον αρμονικό πλούτο με τον λυρισμό και τον αυτοσχεδιασμό

Δάλι, Χώρος στάθμευσης οδού Ελευθερίας. 5.30μ.μ. Πολιτιστικό παραδοσιακό φεστιβάλ με το μουσικό σχήμα Μιχάλη Χ΄΄ Μιχαήλ και την Άντρη Καραντώνη. 2244879

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο. 6.30μ.μ. & 8.30μ.μ. Η χορογράφος – περφόρμερ Έλενα Αντωνίου και η μουσικός Μαρία Σπίβακ συναντιούνται για πρώτη φορά στη σκηνή στο έργο «ODE». Μετά το «LANDSCAPE», το οποίο συνεχίζει για τρίτη χρονιά να ταξιδεύει σε φεστιβάλ της Ευρώπης με τη στήριξη στη Στέγης Ωνάση, το νέο έργο ακολουθεί τη διαδρομή εκείνη που μετακινεί το βλέμμα, τον χώρο, τον χρόνο και τη σχέση με τον θεατή. rialto.com.cy 77777745. Η παράσταση είναι κατάλληλη για ηλικίες 16+

ΘΕΑΤΡΟ

Λανίτειο Θέατρο Λεμεσού 11π.μ. και 3μ.μ. Η θεατρική παράσταση «Το Γκρούφαλο», βασισμένη στην ομώνυμη σειρά εικονογραφημένων βιβλίων των Τζούλια Ντόναλντσον και Άξελ Σέφλερ, περιοδεύει στην Κύπρο. Η παραγωγή που σκηνοθετεί η Ολίβια Τζέικομπς παρουσιάζεται σε μετάφραση/ σκηνοθετική επιμέλεια των Άγγελου Κλωνάρη και Ιωάννας Γεωργαντά, με τους Νίκο Θάνο, Ιφιγένεια Σταμπουλή και Ελισάβετ Νικολαΐδου επί σκηνής. Sold Out Tickets.

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 6μ.μ & 9μ.μ. «2:22– A Ghost Story» του Ντάνι Ρόμπινς, σε σκηνοθεσία του Φάνη Μουρατίδη. Εισιτήρια: Ticketmaster.cy & ACS COURIER. Επόμενες: 30/9 & 1/10 Λεμεσός Παττίχειο

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 6μ.μ. Το συγκλονιστικό θεατρικό έργο «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη προτείνει το Θέατρο Λέξη σε σκηνοθεσία της Μαρίνας Βρόντη και παραγωγή του Γιώργου Τσιάκκα. Παραστάσεις: 7, 8, 9, 14, 15, 16 Οκτωβρίου στις 8μ.μ. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

ΧΟΡΟΣ

Λάρνακα, Κεντρική Εξέδρα των Φοινικούδων, 8.30μ.μ. Το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ζεϊμπέκικου και Ελληνικών Λαϊκών Χορών Cyprus Zorba Dance Festival επιστρέφει από τις 26 μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λευκωσία, Δημοτικός Κήπος Λευκωσίας. Το Φεστιβάλ Αντάμα παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Παράλληλου Προγράμματος του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας. Κυριακή 28/9 (12:00 – 21:30), το φεστιβάλ φιλοξενεί ένα πλούσιο πρόγραμμα με ζωντανή παραδοσιακή μουσική. klisto.com.cy

Λεμεσός, Συνεργείο. Το διεθνές διαθεματικό φεστιβάλ λογοτεχνίας «Σαρδάμ», ολοκληρώνεται σήμερα με το εργαστήριο Spoken Word – Slam Poetry με τον Π.Ι.Ε.Β. (The Bad Poetry Social Club, Ελλάδα)/ 11:30π.μ. – 3:30μ.μ Tο Open Mic και το φεστιβάλ θα κλείσουν οι The Bad Poetry Social Club και ο Λευτέρης Μουμτζής (Freedom Candlemaker). 6μ.μ. – 9μ.μ. soldout tickets sardamfestival.com

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Στρόβολος, Προσφυγικός Συνοικισμός Στρόβολος ΙΙ. Εργαστήριο «Μια ιστορία του παλιού Στροβόλου- Δημιουργική έμπνευση», με εμψυχώτρια τη Δέσποινα Κωνσταντίνου. Το εργαστήριο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 9-12 ετών και εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Πολιτισμός σε κάθε γειτονιά του Στροβόλου». Η είσοδος είναι ελεύθερη. Πληροφορίες: 22 470470

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Γκλόρια (22762605). Ιωάννης Μαχαιριώτης «Νεκρή Φύση». Μέχρι 30/9

Λεμεσός

HAUTEART (96663553). Έκθεση ζωγραφικής του Βαλεντίνου Βασιλείου. Μέχρι 9/10

Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Αναδρομική έκθεση της Δάφνης Μαυροβουνιώτη- Τριμικλινιώτη με τίτλο «Εικαστικές Μαρτυρίες– 70 χρόνια πορείας στην Τέχνη». Μέχρι 11/10

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

Λάρνακα

St-art Cafe, (24 342113). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας. Μέχρι 30/9

Πάφος

Πινακοθήκη Χάνι του Ιμπραήμ. Έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Περιπλανώμενη– Στάση στην Πάφο» της Ανθούλας Σημαδιακού. Μέχρι 28/9.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: One Battle After Another (σκηνοθεσία Paul Thomas Anderson με τους Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro), The Strangers: Chapter 2 (σκηνοθεσία Penny Harlin με τους Madelaine Petsch, Gabriel Basso, Ema Horvath), Gabby’s Dollhouse: The Movie (σκηνοθεσία Ryan Crego με τους Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig, Carla Tassara)

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Συναισθηματική Αξία» σε σκηνοθεσία Γιόακιμ Τρίερ. Από τις 26 Σεπτεμβρίου για δύο εβδομάδες εκτός τις Δευτέρες. Καθημερινά στις 8.30μ.μ. Διάρκεια 133΄