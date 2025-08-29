Με περισσότερους από 250 συντελεστές από την Κύπρο και το εξωτερικό, το Πολιτιστικό Κέντρο «Μιχάλης Πιερής» του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανοίγει ξανά τις πόρτες του και μπαίνει και πάλι στους δικούς του ιδιαίτερους και μοναδικούς ρυθμούς για να υποδεχτεί τους καλλιτέχνες του, την πανεπιστημιακή κοινότητα και το ευρύτερο κοινό του, στις εκδηλώσεις του 28ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ακολουθώντας τον ρυθμό της Τέχνης –έναν ρυθμό που δεν υπακούει στην ευκολία της κατανάλωσης, αλλά στη δύναμη της έκφρασης και της δημιουργίας ως εμπειρίας και πράξης ζωής– το φετινό πρόγραμμα παρουσιάζει ένα σύνθετο σύνολο καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, με αισθητική συνοχή, ως προς την εκπροσώπηση των τεχνών.

Φέτος η Αξιοθέα φιλοξενεί καταξιωμένους καλλιτέχνες αλλά και νέους δημιουργούς από χώρες που συνιστούν ένα ευρύ γεωγραφικό πεδίο όπως: η Πολωνία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Κούβα, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Ισπανία, η Σλοβενία, και φυσικά, στο κέντρο αυτού του δημιουργικού κόσμου, η Κύπρος.

Το πολυδιάστατο και πλούσιο πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει συναυλίες και ρεσιτάλ που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών – από την κλασική έως την παραδοσιακή, από την τζαζ και την έντεχνη δημιουργία, τις τροπικές επιρροές, την παγκόσμια μουσική κληρονομιά, έως τις ιερές μελωδίες που φέρουν το βάρος του τελετουργικού και του άρρητου.

Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης έρχονται για πρώτη φορά στην Κύπρο όπως ο αναγνωρισμένος κοντραμπασίστας Kham Meslien από τη Γαλλία, το ανερχόμενο συγκρότημα Širom από τη Σλοβενία αλλά και ο διακεκριμένος Markus Stockhausen με το σχήμα του από τη Γερμανία –στο δεύτερο μέρος του φεστιβάλ–, για να δημιουργήσουν με τη δεξιοτεχνία τους, την παραδοσιακή, ή νεωτερική προσέγγισή τους, ένα υφολογικά πλούσιο και συναισθηματικά φορτισμένο πεδίο καλλιτεχνικής έκφρασης.

Παράλληλα με τους σπουδαίους και αναγνωρισμένους δημιουργούς –αρκετοί από τους οποίους θα προσφέρουν διαλέξεις και δωρεάν εργαστήρια–, εμφανίζονται στο φεστιβάλ νεανικά σχήματα με ταλαντούχους μουσικούς και ερμηνευτές που θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν γνωστή την κυκλοφορία του νέου τους δισκογραφικού έργου.

Από τον χώρο του θεάτρου θα παρουσιαστούν παραγωγές –με τη συμμετοχή γνωστών ονομάτων της κυπριακής σκηνής–, που θα φέρουν το κοινό σε επαφή με το αρχαίο δράμα, το δημοτικό τραγούδι, την κωμωδία, το παραδοσιακό θέατρο σκιών και τη δυνατή γραφή της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Το Θεατρικό Εργαστήρι του Πανεπιστημίου Κύπρου δίνει επίσης τη δική του συμβολή στο Φεστιβάλ αναβιώνοντας τη δεύτερη θεατρική παραγωγή του –26 χρόνια μετά την πρώτη της παρουσίαση–, την κωνσταντινουπολίτικη κωμωδία Ο Φιάκας του Δημοσθένη Κ. Μισιτζή. Με τον πυρήνα των πρωταγωνιστών του 1999 και τη συμμετοχή των νεότερων μελών στον χορό, η φετινή παράσταση γίνεται η γέφυρα ανάμεσα σε γενιές, τιμώντας το θεατρικό παρελθόν του Πανεπιστημίου και τη διαχρονική δύναμη του θεάτρου.

Η λογοτεχνία κατέχει και φέτος τη διακριτή της θέση με έργα γνωστών ή νέων συγγραφέων και ποιητών. Λογοτεχνικά έργα που είτε αποδίδονται θεατρικά είτε προσεγγίζονται με νέους διακαλλιτεχνικούς τρόπους και υβριδικές μορφές τέχνης.

Επίσης, η ψηφιακή ανάρτηση ενός πολύτιμου αρχειακού υλικού που εναπόκειται στο Αρχείο του Πολιτιστικού Κέντρου –η ανέκδοτη αλληλογραφία δύο κορυφαίων ποιητών της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, του Τάκη Σινόπουλου και του Γιώργη Παυλόπουλου–, θα εορτασθεί με μία φιλολογική – καλλιτεχνική εκδήλωση. Ένα πολυεστιακό ανέκδοτο υλικό μέσα από το οποίο αναδύεται η ισχυρή φιλία δύο ανθρώπων του πνεύματος που αποτυπώνουν στις επιστολές τους καίριες απόψεις για την ποίηση, τον βίο τους, τα κοινά αλλά και την πολιτισμική και πνευματική ζωή της εποχής τους.

Τέλος, ο σύγχρονος χορός εντάσσεται ακόμα μια χρονιά στο πρόγραμμα της Αξιοθέας με μια παράσταση που αποτελεί συνδημιουργία του ποιητικού λόγου, της μουσικής και της χορογραφίας.

Όπως σημειώνει η Διευθύντρια του Φεστιβάλ Σταματία Λαουμτζή, το Πολιτιστικό Κέντρο –με τις αρχές του Πανεπιστημίου Κύπρου να βρίσκονται σταθερά δίπλα του και να στηρίζουν τη δημιουργική του πορεία–, και με καθοδηγητική παράμετρο της λειτουργίας του την Τέχνη ως μία δρώσα εμπειρία, υποδέχεται τους καλλιτέχνες του που στοχάζονται, δημιουργούν, ερμηνεύουν και με τον ρυθμό της Τέχνης τους προσφέρουν νέους τρόπους θέασης και κατανόησης του κόσμου.

«Με τον ρυθμό της Τέχνης, που βρίσκεται στην επιστολή ενός ποιητή, σε μια παύση λίγο πριν την ερμηνεία ενός ηθοποιού, στον θριαμβικό ή τρυφερό ήχο ενός δεξιοτέχνη, στη βαθιά ανάσα πριν από ένα μέλισμα, στη λιτή και κρημνώδη κίνηση του σώματος ενός χορευτή. Με τον ρυθμό της Τέχνης, εκείνον τον πολύτροπο, που συναιρεί τον χώρο, τον καιρό και τον κόσμο της Αξιοθέας» σχολιάζει η κυρία Λαουμτζή.

Όλες οι εκδηλώσεις του φθινοπωρινού προγράμματος του φεστιβάλ της Αξιοθέας:

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

100 χρόνια «Κίμων» Ξυλοτύμπου.

Η κληρονομιά της παράδοσης στα Κοκκινοχώρια

Αντώνης Κορυζής: λαούτο, τραγούδι

Χρίστος Ισιδώρου: πιθκιαύλι, τραγούδι

Θεοφάνης Θεοφάνους: βιολί

Αγγελική Χατζηβασιλείου: τραγούδι

Νικόλας Κρεμμαστός: κρουστά

Συμμετέχουν το Χορευτικό Συγκρότημα, τα Μέλη της Χορωδίας και τα Μέλη του Θεατρικού Ομίλου «Κίμων» Ξυλοτύμπου

Χριστάκης Κορυζής: χοροδιδάσκαλος, επιμέλεια παράστασης

Σοφία Παναγιώτου: σκηνοθέτης

Μαρία Θεοδώρου: υπεύθυνη χορωδίας

Κοσμάς Γ. Οικονόμου: επιλογή ποιημάτων

Αντώνης Κορυζής: υπεύθυνος μουσικού σχήματος

Γιορτάζοντας 100 χρόνια από την ίδρυσή του, ο Γυμναστικός Σύλλογος «Κίμων» Ξυλοτύμπου παρουσιάζει την πολιτιστική κληρονομιά των Κοκκινοχωρίων μέσα από το τραγούδι, τον χορό και τη λαϊκή ποίηση.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει τους αυθεντικούς παραδοσιακούς κυπριακούς χορούς, όπως χορεύονταν τα παλαιότερα χρόνια στην περιοχή, με αυτοσχεδιασμούς και ελευθερία έκφρασης, χωρίς χορογραφίες.

Θα ακουστούν παραδοσιακά τραγούδια και «φωνές» των Κοκκινοχωρίων (όπως η Αυκορίτισσα, η Αυκορίτισσα νεκαλιστή, η Κοτροφίσιμη, η Γιαραμάνα, η Παναγιώτισσα, και η Χορτατζιώτισσα), καθώς και μελοποιημένοι στίχοι λαϊκών ποιητών.

Θα απαγγελθούν τραγούδια ολιγόστιχα ερωτικά, ποιητικοί διάλογοι με λαογραφικά στοιχεία καθώς επίσης αφηγηματικά με ιστορικές πληροφορίες –όπως ο πνιγμός πολλών ανθρώπων στον ποταμό του Λιοπετρίου, ανήμερα του Κατακλυσμού του 1919.

Η εκδήλωση τιμά τη δημιουργία σημαντικών λαϊκών ποιητών των χωριών της περιοχής, όπως οι Αντώνης Ν. Κατσαντώνης, Δημήτρης Ττάκκας, Κυριάκος Καρνέρας, Κωνσταντής Παπαζαχαρίας, Κώστας Κατσαντώνης, Νικόλας Κούβαρος, Παντελής Ν. Κακολής, Χριστόφορος Παλαίσιης κ.ά.

Οι συντελεστές, θα παρουσιάσουν την ιδιαίτερη παράδοση των Κοκκινοχωρίων, την οποία για χρόνια υπηρετούν με αγάπη και σεβασμό, διατηρώντας αυθεντική τη φωνή και την αισθητική της τοπικής τους κληρονομιάς.

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

Ο Καραγκιόζης και τα αινίγματα της Βεζυροπούλας

Θέατρο Σκιών Γιάννη Πάφιου

Γιάννης Πάφιος: καραγκιοζοπαίχτης

Σωτήρης Πολυβίου: βοηθός καραγκιοζοπαίχτης

Αντώνης Πάφιος: κλαρίνο

Αχιλλέας Πάφιος: λαούτο

Αντρέας Κυριάκου: βιολί

Το Θέατρο Σκιών Γιάννη Πάφιου, συνεχίζοντας τη μεγάλη παράδοση που δημιούργησαν στην Κύπρο ο αείμνηστος καραγκιοζοπαίχτης Χριστόδουλος Πάφιος και ο γιος του Αχιλλέας Πάφιος από τη Χλώρακα της Πάφου, παρουσιάζει μία κλασική κωμωδία από το ρεπερτόριό του, εμπλουτισμένη με σύντομη αναφορά στην ιστορία και την εξέλιξη του θεάτρου σκιών, όπως αυτή διαμορφώθηκε στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Υπόθεση του έργου

Ο Πασάς στέλνει τον Χατζηαβάτη να ντελαλήσει ότι όποιος καταφέρει να λύσει τα αινίγματα της κόρης του, θα την πάρει για γυναίκα του, θα πάρει πλούσια προίκα και θα γίνει ο μελλοντικός βεζύρης. Αρχίζουν, λοιπόν, να έρχονται στο παλάτι όλοι οι γνωστοί ήρωες του Θεάτρου Σκιών (ο Μορφονιός, ο Νιόνιος, ο Μπάρμπα Γιώργος, ο Σταύρακας κ. ά.) αλλά κανένας δεν κατορθώνει να λύσει τα αινίγματα της Βεζυροπούλας, με αποτέλεσμα να στέλνονται όλοι στο μπουντρούμι του παλατιού. Μέχρι που ο Καραγκιόζης μαθαίνει τα νέα και αποφασίζει να αντιμετωπίσει την πρόκληση.

Αν θα τα καταφέρει ή θα βρεθεί κι αυτός φυλακή, θα το μάθουμε στον μπερντέ…

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

The Wandering Earth II ( 流浪地球 2 )

Σκηνοθεσία: Frant Gwo (郭帆)

Σενάριο: Frant Gwo, Gong Ge’er

(βασισμένο στη νουβέλα «The Wandering Earth» του Liu Cixin)

Παραγωγή: Liu Cixin, Gong Ge’er

Διεύθυνση φωτογραφίας: Michael Liu

Μοντάζ: Ye Ruchang, Yan Tingting

Μουσική: Roc Chen

Πρωταγωνιστούν:

Andy Lau, Wu Jing, Li XueJian, Sha Yi, Ning Li, Wang Zhi, Zhuyan Manzi

Το Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κομφούκιος, παρουσιάζει την κινέζικη ταινία επιστημονικής φαντασίας «Η Περιπλανώμενη Γη II» (The Wandering Earth II).

Απέναντι στην επικείμενη καταστροφή της Γης από τον Ήλιο, οι χώρες του κόσμου ενώνουν τις δυνάμεις τους για να φέρουν εις πέρας ένα τολμηρό σχέδιο: την κατασκευή γιγαντιαίων κινητήρων που θα μετακινήσουν ολόκληρο τον πλανήτη σε ένα νέο ηλιακό σύστημα.

Σε αυτό το οπτικά εντυπωσιακό και συναισθηματικά φορτισμένο prequel της πολυσυζητημένης ταινίας του 2019 «The Wandering Earth», επιστήμονες και αστροναύτες καλούνται να αντιμετωπίσουν παγκόσμιες κρίσεις, την πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης και τα όρια της προσωπικής θυσίας, σε έναν αγώνα για την επιβίωση της ανθρωπότητας.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη ταινία «Η Περιπλανώμενη Γη II» εκπροσωπεί δυναμικά τον σύγχρονο κινεζικό κινηματογράφο, και προσφέρει μια επική αφήγηση για το μέλλον της ανθρωπότητας. Μία κινηματογραφική ταινία που θίγει επίκαιρα ζητήματα όπως: η επιμονή του ανθρώπινου είδους για επιβίωση, η ανάγκη για παγκόσμια συνεργασία, η σύγκρουση μεταξύ τεχνητής νοημοσύνης και ανθρώπινων αξιών, τα ηθικά διλήμματα γύρω από την ψηφιακή συνείδηση, καθώς επίσης η μνήμη και η παρακαταθήκη που αφήνουμε στις μελλοντικές γενιές.

Γλώσσα: Μανδαρινικά (με αγγλικούς υπότιτλους)

Διάρκεια: 173 λεπτά

Είδος: Επιστημονική φαντασία, δράση, δράμα

Έτος κυκλοφορίας: 2023

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου

Η Κύπρος μέσα από την ποίηση

Γιώργος Καλογήρου: συνθέσεις, πιάνο, φωνή

Αντωνία Χαραλάμπους: φωνή

Άγγελος Χεϊπέλογλου: κλασική κιθάρα

Ρίτα Σεργίδου: τσέλο

Κωνσταντίνος Μακαρίτης: φλάουτο

Νεκτάριος Cassar: κοντραμπάσο

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργος Καλογήρου

Καλλιτεχνική οργάνωση: Αντώνης Κοΐζας

Μια ξεχωριστή καλλιτεχνική πρόταση, μια μουσική και ποιητική διαδρομή στην ιστορία της Κύπρου μέσα από τους στίχους μεγάλων Κυπρίων και Ελλαδιτών ποιητών. Οι στίχοι, γεμάτοι συναισθήματα, εικόνες και μνήμη, υφαίνουν έναν πυκνό καμβά που αποτυπώνει τη χαρά, τον αγώνα, τον πόνο, και την ελπίδα του λαού της Κύπρου σε κάθε ιστορική περίοδο.

Οι συνθέσεις του Γιώργου Καλογήρου επενδύουν μουσικά αυτή την ποιητική αφήγηση με μελωδίες που αναδεικνύουν τη δύναμη του λόγου και μεταφέρουν τον ακροατή σε διαφορετικές εποχές—από τις αρχαίες ρίζες της Κύπρου έως τα σύγχρονα ιστορικά γεγονότα. Η μουσική, εμπνευσμένη από τη λαϊκή παράδοση, τη λόγια μουσική και τις σύγχρονες μελωδίες, δημιουργεί ένα ξεχωριστό ηχοτοπίο που γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν.

Μια εκδήλωση που ενώνει την ποίηση με τη μουσική, αποτίοντας φόρο τιμής στους ποιητές και δημιουργούς οι οποίοι απαθανάτισαν στους στίχους και στην τέχνη τους την πορεία της Κύπρου μέσα στους αιώνες.

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

The Liquified Throne of Simplicity

Širom

Ana Kravanja: βιολί, βιόλα, ραμπάμπ, φλάουτα, κρουστά, φωνή

Iztok Koren: μπάντζο, guembri, κρουστά

Samo Kutin: hurdy-gurdy, λύρα, ουκουλέλε, κρουστά, φωνή

Η σύνθεση ποικίλων μουσικών προσεγγίσεων, εργαλείων και ήχων, η χειμαρρώδης μουσική φαντασία και η δεξιοτεχνία καθορίζουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του τρίο Širom που έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο.

Περισσότερα από δώδεκα όργανα αξιοποιούνται δημιουργικά στο ρεπερτόριο των Iztok Koren, Samo Kutin και Ana Kravanja και άλλες τόσες καθιερωμένες μουσικές μορφές αποτελούν πηγή έμπνευσης για το σύνολο.

Ωστόσο, τόσο στην πράξη όσο και στην προσέγγισή τους, οι μουσικοί παραμένουν βαθιά αφοσιωμένοι στη δημιουργική τους διαδικασία με τρόπο που τους επιτρέπει να αποφεύγουν την απλή αναπαραγωγή των δεδομένων μοτίβων. Πρόκειται για μια πρωτότυπη, υφολογικά συνεκτική μορφή μουσικής έκφρασης, που ταλαντεύεται ανάμεσα σε ένα ευρύ φάσμα λαϊκών ηχοχρωμάτων και στοιχείων σύγχρονής ακουστικής ροκ για να καταλήξει σε έναν γειωμένο αλλά και μυστηριώδες μινιμαλισμό.

Η μουσική των Širom είναι ιδιότυπη: εσωστρεφής και στοχαστική, αλλά με τη δύναμη να πυκνώνει, να βαθαίνει και, όταν χρειάζεται, να εκρήγνυται σε ψυχεδελική ένταση.

Περισσότερο ένα ηχητικά περιπετειώδες συγκρότημα παρά ένα σύνολο δωματίου, οι Širom κινούνται με εντυπωσιακή φυσικότητα ανάμεσα στην ανεπιτήδευτη ενέργεια της παράδοσης και τον πειραματισμό, στη μυσταγωγία του ήχου και στη σύγχρονη αναζήτηση, χαράσσοντας με αυτό τον τρόπο τη δική τους ελεύθερη διαδρομή, την ιδιαίτερη ταυτότητά τους.

Στη συναυλία του το σχήμα θα παρουσιάσει επιλεγμένες συνθέσεις από τα τέσσερα άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα: I, I Can Be A Clay Snapper, A Universe That Roasts Blossoms For A Horse και The Liquified Throne Of Simplicity.

Με τη στήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και του Υπουργείου Πολιτισμού της Σλοβενίας

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

Ageless

Freedom Candlemaker

Freedom Candlemaker (Λευτέρης Μουμτζής): φωνή, μπάσο

Nama Dama: φωνή, πνευστά

CemreArca: φωνή, φλάουτο

Ορέστης Μπενέκας: πλήκτρα

Οδυσσέας Τζιρίτας: κιθάρα, μπάσο

Νικόλας Τσαγγάρης: τύμπανα

Μιχάλης Σάββα: Ηχοληψία

Ο Κύπριος καλλιτέχνης Freedom Candlemaker (Λευτέρης Μουμτζής) οδηγεί το κοινό του σε ένα ταξίδι μέσα από τις συνθέσεις τού πιο πρόσφατου άλμπουμ του Ageless (2025), οι οποίες καταργούν τα τυπικά όρια των μουσικών ειδών. Οι πλούσιες, ηλεκτρισμένες ενορχηστρώσεις τους εναλλάσσονται με αισθησιακές ακουστικές επεξεργασίες από το νέο του EP Ageless, Bare (το οποίο κυκλοφορεί στις 12 Σεπτεμβρίου) σε ένα σετ που κινείται από στοχαστικούς φολκ κόσμους σε εκρηκτικά ψυχεδελικά κρεσέντο, αντικατοπτρίζοντας τα θέματα του άλμπουμ, το οποίο είναι αφιερωμένο στη αχρονικότητα και την εσωτερική αφύπνιση.

Με τη σύμπραξη ενός δυναμικού συνόλου που αποτελείται από τους Nama Dama (φωνή, πνευστά), Cemre Arca (φωνή, φλάουτο), Ορέστη Μπενέκα (πλήκτρα), Οδυσσέα Τζιρίτα (κιθάρα, μπάσο) και Νικόλα Τσαγγάρη (τύμπανα), ο Freedom Candlemaker παρουσιάζει μια ηχητική τελετουργία η οποία συνδυάζει ηλεκτρονικά στοιχεία, ατμοσφαιρική ροκ και υπνωτική φολκ.

Πρόκειται για μια συναυλία που αποσκοπεί να προκαλέσει μια γαλήνια κάθαρση στον ακροατή.

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

Αγγέλων ήχοι

Ribale Wehbe – Μάριος Χαραλάμπους

Μάριος Χαραλάμπους: σολίστ και χοράρχης

Ribale Wehbe: σολίστ

Βυζαντινή χορωδία «Ασμάτων Χορός»

Χαρίκλεια Παπαγιάννη: ανάγνωση κειμένων

Τη βυζαντινή χορωδία απαρτίζουν οι:

Δημήτρης Παπαϊωάννου, Λούκας Παπαϊωάννου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Νικόλας Χριστοδούλου, Γιάγκος Αντωνίου, Ευαγόρας Μακρίδης, Νεόφυτος Κουής, Παύλος Δαμιανού, Νεοκλής Χρυσοστόμου, Ηρακλής Μαυρομμάτης

Μια ξεχωριστή μουσική μυσταγωγία στη μακραίωνη παράδοση της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας.

Δύο διεθνούς φήμης σολίστ και ερμηνευτές της βυζαντινής μουσικής — η Ribale Wehbe από τον Λίβανο, η οποία σαγηνεύει το κοινό σε κάθε συναυλία της με το σπάνιο ταλέντο και τη γλυκύτατη φωνή της, και ο καταξιωμένος τενόρος Μάριος Χαραλάμπους από την Κύπρο, του οποίου το ρεπερτόριο εκτείνεται από την όπερα και το παραδοσιακό τραγούδι έως την εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική — παρουσιάζουν, μαζί με τη βυζαντινή χορωδία «Ασμάτων Χορός», ένα απάνθισμα ύμνων από τον ανεξάντλητο πλούτο της ορθόδοξης εκκλησιαστικής μουσικής παράδοσης.

Θα ακουστούν επίλεκτα μέλη παλαιότερων μελοποιών, όπως οι Ιωάννης Κουκουζέλης, Πέτρος Μπερεκέτης, Ιάκωβος Πρωτοψάλτης και Πέτρος Πελοποννήσιος αλλά και συνθέσεις νεότερων, όπως οι Μιχαήλ Χατζηαθανασίου, Κωνσταντίνος Πρίγγος και Νίκος Παπασάββας.

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

Michalis Kouloumis Quintet

Χρήστος Γερολατσίτης: πιάνο

Κυριάκος Μαρκουλλής: λαούτο, λάφτα, πιθκιαύλιν, φωνή

Simone Mongelli : κρουστά

Θοδωρής Ζιάρκας: κοντραμπάσο, λύρα

Μιχάλης Κουλουμής: βιολί, φωνή, ενορχηστρώσεις, συνθέσεις

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος βιολιστής και συνθέτης Μιχάλης Κουλουμής παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κυπριακό κοινό ένα ξεχωριστό πρόγραμμα βασισμένο σε δικές του πρωτότυπες συνθέσεις, συνοδευόμενος από το Michalis Kouloumis Quintet.

Με την απαράμιλλη δεξιοτεχνία, τη μουσική του ευαισθησία και τη βαθιά γνώση των μουσικών παραδόσεων της Ανατολικής Μεσογείου, ο Μιχάλης Κουλουμής αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο εκφραστικούς ερμηνευτές της γενιάς του, χαράζοντας μια μοναδική καλλιτεχνική πορεία στον χώρο της Μεσογειακής μουσικής.

Το Michalis Kouloumis Quintet δημιουργεί ένα σύγχρονο ήχο, αντλώντας έμπνευση από την κυπριακή παράδοση, την ευρωπαϊκή τζαζ και τις πρωτότυπες συνθέσεις του Μιχάλη Κουλουμή, οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα του μουσικού υλικού που θα παρουσιαστεί.

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Κυπριακές Φωνές και Μελωδίες

Μουσικοί

Παύλος Μιχαηλίδης: βιολί, τραγούδι

Χαράλαμπος Παντελή: λαούτο, ταμπουράς, πολίτικο λαούτο, τραγούδι

Βασιλική Χατζηαδάμου: τραγούδι, κρουστά

Κωνσταντίνα Ξενοφώντος: τραγούδι, κρουστά

Χορευτές

Στέλλα Αναστασίου

Μιχάλης Ερωτοκρίτου

Μαρία Σάββα

Κυριάκος Χατζηστυλλής

Η μουσικοχορευτική παράσταση «Κυπριακές Φωνές και Μελωδίες» είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στο τραγούδι και τη μουσική παράδοση της Κύπρου. Μέσα από ένα προσεκτικά επιλεγμένο ρεπερτόριο, το σχήμα επιχειρεί να ενώσει το παρελθόν με το παρόν, φέρνοντας στο φως διαχρονικά αποκλειστικά κυπριακά ακούσματα με φρέσκια ματιά.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδοσιακά τραγούδια, γνωστές και λιγότερο γνωστές «Φωνές της Κύπρου», οργανικούς σκοπούς, καθώς και έντεχνα κυπριακά τραγούδια που φέρουν τη σφραγίδα σύγχρονων δημιουργών. Η μουσική διαδρομή ξεκινά από τα διαλεκτικά ποιητικά κείμενα και τους καρτσιλαμάδες, και φτάνει μέχρι τη μελοποιημένη ποίηση που άνθισε στον τόπο από τη δεκαετία του 1960 και εξής. Επιλεγμένοι χορευτές θα πλαισιώσουν στιγμές της παράστασης, δίνοντας εικαστική κίνηση και σώμα στην κυπριακή μουσική έκφραση.

Το σχήμα ακολουθεί μια μινιμαλιστική αισθητική, επιλέγοντας έναν αυθεντικό και απέριττο ήχο. Ο Παύλος Μιχαηλίδης στο βιολί και ο Χαράλαμπος Παντελή στο λαούτο, σε συνδυασμό με όργανα όπως ο ταμπουράς, το σάζι και το πολίτικο λαούτο, δημιουργούν ένα ηχόχρωμα λιτό αλλά γεμάτο βάθος, που αναδεικνύει τα βασικά χαρακτηριστικά του κυπριακού ήχου. Συμπληρωματικά, οι ιδιαίτερες και ώριμες φωνές της Βασιλικής Χατζηαδάμου και της Κωνσταντίνας Ξενοφώντος φέρνουν μια σύγχρονη, αλλά πιστή στην παράδοση, φωνητική προσέγγιση.

Η «Κυπριακές Φωνές και Μελωδίες» δεν είναι απλώς μια παράσταση. Είναι ένα ταξίδι στο συναίσθημα, τη μνήμη και τη γλώσσα του τόπου μας. Ένα κάλεσμα επιστροφής σε όσα μας συνδέουν, μέσα από ήχους και λέξεις που αντέχουν στον χρόνο και μας θυμίζουν ποιοι είμαστε.

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

Αιθέρας

Όγμιος

Παναγιώτης Μηνά: μουσική σύνθεση, κρουστά, φωνή, ηλεκτρονικά

Άντης Σκορδής: μουσική σύνθεση, κιθάρα, πλήκτρα, φωνή, αυλοί

Mελίσσα Κωνσταντινίδη Γκάρρο: χορογραφία, χορός

Mπελίντα Παπαβασιλείου: χορογραφία, χορός

Χριστίνα Σωκράτους: ενδυματολόγος, κοστούμια

Φαυσάλ Μρούε και Μάριος Κωνσταντινίδης: video projections

Ανδρέας Πέτρου: σχεδιασμός φωτισμού

Ορέστης Κόνης: Ηχοληψία

Ο Αιθέρας είναι μια μουσικοχορευτική σκηνική δημιουργία που διαρρηγνύει τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και φαντασιακού, μέσα από μια εξορκιστική τελετουργία λόγου, μουσικής και χορού. Συνεχίζοντας το έργο Ο Όγμιος σφάγγει Γαργαντάν στους Γολγούς, η παράσταση δημιουργεί μια ατμόσφαιρα δέους, καθώς επαναπροσεγγίζει μυθικούς θεούς και αρχαία κείμενα, συνυφαίνοντας πολιτισμικές εκφάνσεις με σύγχρονες παγκόσμιες κρίσεις και αντιπαραθέσεις, αναδεικνύοντας τη διαχρονική πολιτισμική και υπαρξιακή σημασία της σύγκρουσης, της απώλειας και της μεταμόρφωσης.

Η παράσταση εντάσσεται στο πεδίο του μουσικού, χορευτικού και οπερατικού θεάματος, με έντονο πρωτοποριακό χαρακτήρα, συνδυάζοντας στοιχεία σύγχρονης κλασικής και ηλεκτρονικής μουσικής, με πολυρυθμίες από την Ινδία και την Ινδονησία.

Το έργο επιδιώκει να προκαλέσει το κοινό να αναστοχαστεί καθώς φωτίζει μύθους και λατρευτικές πρακτικές της προελληνικής Κύπρου, αφηγήσεις, αρχαιολογικά ίχνη και γλωσσικές ιδιοτυπίες που έχουν επισκιαστεί από τη σύγχρονη ιστορία. Τα κείμενα και οι στίχοι αποδίδονται στην κυπριακή διάλεκτο, τοποθετώντας το τοπικό ιδίωμα στο επίκεντρο μιας πολυμεσικής μυσταγωγικής καλλιτεχνικής εμπειρίας.

«Το είδωλον έγινε σώμα, τζιαι το σώμαν έγινε φως…

ούτε ουρανός, ούτε Άδης, μόνο γνώσις»

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

Kham Meslien

Ο διεθνούς φήμης κοντραμπασίστας Kham Meslien από τη Γαλλία, με εμφανίσεις σε όλες τις ηπείρους –από τις μεγάλες σκηνές μητροπόλεων, όπως η Νέα Υόρκη, μέχρι τις ερήμους της Αυστραλίας και της Αμερικής–, έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο για να παρουσιάσει στο κοινό της Αξιοθέας, την αφηγηματική δύναμη του κοντραμπάσου του και την αισθαντικότητα των σαγηνευτικών μελωδιών του.

Ο Kham Meslien, ο οποίος έχει συνεργαστεί με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως οι Robert Plant, Archie Shepp, Robert Wyatt και Justin Adams, αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι λούπες, τα εφέ, το charango και τα διάφορα κρουστά και με ελευθερία έκφρασης δημιουργεί σύνθετες ηχητικές υφές, και αυτοσχεδιασμούς που παραπέμπουν στις πρώτες σόλο δουλειές του πρωτοπόρου της σύγχρονης ευρωπαϊκής τζαζ, Henri Texier.

Σε κάθε ερμηνεία του, ο Kham Meslien συνδυάζει τη βαθιά ρυθμική αίσθηση του κοντραμπάσου με μελωδική ευαισθησία και με ενθολογικές αναφορές, μετατρέποντας κάθε συναυλία του σε έναν κόσμο αισθητηριακής εμπειρίας, όπου η ύλη και ο χρόνος αποκτούν μουσική υπόσταση.

Με τη στήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Κύπρο

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

Ως Αληθώς (Φωνές παιδιών… Κραυγές γυναικών)

Σατιρικό Θέατρο

Σκηνοθεσία: Δέσποινα Μπεμπεδέλη

Δραματουργική επεξεργασία: Ευρυδίκη Περικλέους-Παπαδοπούλου, Δέσποινα Μπεμπεδέλη

Σκηνογραφία, ενδυματολογία: Λάκης Γενεθλής

Μουσική σύνθεση και επιμέλεια, διδασκαλία τραγουδιών: Σάββας Σάββα

Στίχοι τραγουδιών: Ευρυδίκη Περικλέους-Παπαδοπούλου

Video Art: Χρυσάνθη Δημητρίου, Τάσος Κωνσταντίνου

Τους ρόλους ερμηνεύουν:

Δέσποινα Μπεμπεδέλη, Χάρης Αριστείδου, Βασίλης Μιχαήλ, Μαριαλένα Παπαδοπούλου, Νανά Γεωργιάδου, Μιχαέλλα Χρίστου, Μαρία Δίπλαρου, Απόστολος Ιωαννίδης, Σάββας Σάββα κ.ά.

Επί σκηνής ο μουσικός Σάββας Σάββα

Τραγούδι: Άντρεα Χαρίτου

Το Σατιρικό Θέατρο παρουσιάζει το συνταρακτικό δραματοποιημένο αναλόγιο «Ως αληθώς, (Φωνές παιδιών… Κραυγές γυναικών)», σε σκηνοθεσία Δέσποινας Μπεμπεδέλη.

Το έργο κινείται μέσα από τον πολυκύμαντο βίο και τη δυναμική δράση των δύο σύγχρονων ηρωίδων, Χαρίτας και Ελένης, που στο πρόσωπό τους αντικατοπτρίζεται η φρίκη του πολέμου και της κατοχής, μα και των χιλιάδων γυναικών του μαρτυρικού νησιού μας.

Το ανεπούλωτο τραύμα των παιδιών της εισβολής στην προσφυγιά και των εγκλωβισμένων παιδιών της Καρπασίας —μια αγνοημένη παράμετρος, κραυγή που πενήντα χρόνια μετά αιμοστάζει— αναζωπυρώνεται ως θεατροποιημένο αναλόγιο, μέσα από τα βιβλία της Ευρυδίκης Περικλέους – Παπαδοπούλου, «Ως αληθώς, η ζωή της Χαρίτας Μάντολες» καθώς επίσης «Και πολλά επικράνθη η Ελένη της Καρπασίας».

Μέσα στη λαίλαπα των πολέμων που μαίνονται δίπλα μας, η συγκλονιστική εξομολόγηση – μαρτυρία των οδυνηρών συνεπειών της τουρκικής εισβολής και κατοχής, δεν είναι μόνο κατάθεση της αλήθειας, αλλά και κραυγή για την παγκόσμια ειρήνη και την ασφάλεια των λαών.

Στο πρόσωπο των ηρωίδων της παράστασης αποτυπώνεται «όλη η συμφορά του κόσμου», παράλληλα όμως και η ακατανίκητη δύναμη της επιμονής και της ελπίδας.

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

Όνειρα του φθινοπώρου!

Μουσική Ακαδημία Πανεπιστημίου Κύπρου

Πέτρος Στυλιανού: Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Μαέστρος

Σολίστ και Μουσικά σύνολα Μουσικής Ακαδημίας

Καθώς τα όνειρα του καλοκαιριού βρίσκουν τη θέση τους στις χρυσαφένιες αποχρώσεις του φθινοπώρου, το πάθος των νέων συναντά στο λυκόφως τη διαχρονική μαγεία της μουσικής δημιουργίας.

Ένα ταξίδι με έργα – αριστουργήματα για σολίστ και μουσικά σύνολα.

Σε αυτή τη διαδρομή, το γραφείο Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης, οι καθηγητές/τριες και οι γονείς γίνονται συνοδοιπόροι αλλά και μάρτυρες της νεανικής ορμής και ευαισθησίας, η οποία είναι αυθεντική και συνάμα καθηλωτική.

Σε συνεργασία με τη Μουσική Ακαδημία Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα 06 Οκτωβρίου

Ο Φιάκας του Δημοσθένη Κ. Μισιτζή

Το Θεατρικό Εργαστήρι του Πανεπιστημίου Κύπρου, παρουσιάζει την κωνσταντινουπολίτικη κωμωδία του Δημοσθένη Κ. Μισιτζή, Ο Φιάκας.

Κεντρικός ήρωας του έργου είναι ένας καταχρεωμένος απατεώνας, γνωστός και ως Φιάκας, ο οποίος αγωνίζεται να ξεφύγει από τους δανειστές του και να εξασφαλίσει μια καλύτερη ζωή.

Για να το επιτύχει αυτό υποδύεται τον βαρόνο προκειμένου να κερδίσει την καρδιά της πλούσιας Ευανθίας και να αποκτήσει την προίκα της.

Η εύπιστη Ευανθία, γοητευμένη από τους τίτλους ευγενείας καθώς και από την επιθυμία της για κοινωνική ανέλιξη, πέφτει στην παγίδα του πρωταγωνιστή.

Η κατάσταση, ωστόσο, περιπλέκεται όταν η πραγματική ταυτότητα του Φιάκα κινδυνεύει να αποκαλυφθεί, και μαζί με αυτό να ξηλωθεί όλη η απάτη που έχει ο ίδιος υφάνει.

Η κωμωδία αυτή του 1870, η οποία σατιρίζει τις κοινωνικές τάσεις εκείνης της εποχής –επίκαιρες ακόμα και σήμερα–, παρουσιάζει την αυθεντική ατμόσφαιρα της πολυπολιτισμικής Κωνσταντινούπολης του 19ου αιώνα.

Το κοινό θα απολαύσει τις κωμικές παρεξηγήσεις που δημιουργούνται ανάμεσα στους ήρωες και θα γελάσει με τις ανατροπές που τις συνοδεύουν γεμάτες χιούμορ και απρόβλεπτη εξέλιξη.

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Πιερής

Σκηνικά – ενδυματολογική επιμέλεια: Χρίστος Λυσιώτης

Μουσική επιμέλεια: Γ. Π. Σαββίδης, Μ. Πιερής, Κ. Βόμβολος

Διδασκαλία τραγουδιού: Βασίλης Φιλίππου

Ηχογράφηση τραγουδιού: Μάριος Τακούσιης, Warehouse Studio

Σχεδιασμός φωτισμού: Γεώργιος Κουκουμάς

Διδασκαλία κίνησης χορικού: Παναγιώτης Τοφή

Χειριστής ήχου/φωτισμού: Κυριάκος Κακουλλής

Τεχνική υποστήριξη: Ανδρέας Χαρή

Υπεύθυνη παραγωγής, βοηθός σκηνοθέτις: Σταματία Λαουμτζή

Κοστούμια: Βεστιάριο Θ.Ο.Κ.

Η κωμωδία παρουσιάζεται ξανά, μετά από 26 χρόνια, αναβιώνοντας μία παράσταση που αποτέλεσε, το 1999, τη δεύτερη θεατρική παραγωγή του Θ.Ε.ΠΑ.Κ.

Το έργο ανεβαίνει με τον βασικό κορμό των πρωταγωνιστών της πρώτης παραγωγής, αλλά και με τη συμμετοχή στον χορό των νεότερων μελών του Θεατρικού Εργαστηρίου.

Παίζουν:

Φιάκας: Σταύρος Αροδίτης

Γιάννης: Κωστής Δανόπουλος

Ευανθία: Mύρια Χατζηματθαίου

Κοκκώνα Φρόσω: Μαρίνα Ροδοσθένους

Καζαμίας: Μιχάλης Γιάγκου

Δανειστές – Χορός: Πρόδρομος Αλαμπρίτης, Στέλλα Βλαστάκη, Χαρίτων Ιωσηφίδης, Βασίλης Καραολής, Μιχάλης Μιχαήλ, Θεοφάνης Παναγή, Χαρίκλεια Παπαγιάννη, Μιχαέλα Πρωτοπαπά, Άντρη Χατζηγεωργίου, Γεωργία Χατζηνικολάου.

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

Cycles

Reprise Quartet

Thomas Lumley: σαξόφωνο

Μάριος Τακούσιης: πιάνο

Cahit Kutrafali: μπάσο

Στέλιος Ξυδιάς: κρουστά

Το Reprise Quartet είναι ένα δυναμικό σύνολο σύγχρονης τζαζ, γνωστό για τις πολύπλοκες συνθέσεις του και την άρρηκτη μουσική αλληλεπίδραση.

Συνδυάζοντας σύγχρονες αρμονίες με αυτοσχεδιασμό, η ομάδα δημιουργεί έναν ήχο που είναι ταυτόχρονα εκλεπτυσμένος και προσιτός, διερευνώντας τα όρια της τζαζ ενώ τιμά τις πλούσιες παραδόσεις της.

Ο νέος τους δίσκος, με τον σημαίνοντα τίτλο Cycles, επιδεικνύει την ευελιξία και τη βαθιά μουσική σύνδεση των μελών του σχήματος. Με συνθέσεις που ανοίγουν και εξελίσσονται σαν κύκλοι, το κουαρτέτο δημιουργεί ήχους απέριτους ως προς τη μορφή, αλλά πλούσιους σε πολυρυθμικές αποχρώσεις καλώντας τους ακροατές του σε μια συναρπαστική πορεία στη μελωδία και το συναίσθημα.

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

Markus Stockhausen Quartet

Markus Stockhausen: φλικόρνο, τρομπέτα

Jeroen van Vliet: πιάνο, πλήκτρα

Joshua Herwig: τσέλο

Christian Thomé: κρουστά

Ο διεθνώς καταξιωμένος δεξιοτέχνης του φλικόρνου και της τρομπέτας Markus Stockhausen, μία από τις σπουδαιότερες μορφές της ευρωπαϊκής τζαζ και της σύγχρονης μουσικής, με εμφανίσεις στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου, έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο με το ξεχωριστό κουαρτέτο του για μια μοναδική συναυλία.

Η μουσική του “Markus Stockhausen Group” φέρει ξεκάθαρα τη σφραγίδα της ευρωπαϊκής λόγιας μουσικής και με τον νέο τους δίσκο Celebration, οι τέσσερις βιρτουόζοι θα δημιουργήσουν ένα μουσικό ταξίδι όπου η σύνθεση και ο αυτοσχεδιασμός συγχωνεύονται με απόλυτη αρμονία.

Όλοι οι μουσικοί είναι αληθινοί δεξιοτέχνες στα όργανά τους και διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα ερμηνευτικής έκφρασης, που βασίζεται στη λόγια, την τζαζ, την πειραματική και avant-garde μουσική ενώ οι ηλεκτρονικοί ήχοι εμποτίζουν το ηχοτοπίο που δημιουργούν. Η μουσική τους πλησιάζει την τζαζ, αλλά μπορεί να συναρπάσει εξίσου ένα ακροατήριο με κλασικές ή σύγχρονες μουσικές ευαισθησίες.

Αυτό το κουαρτέτο ξεχωρίζει όχι μόνο για την εξαιρετική δεξιοτεχνία των καλλιτεχνών του, αλλά και για τον πολύτροπο διάλογό του με το κοινό, μετατρέποντας κάθε συναυλία σε μία αξέχαστη καλλιτεχνική εμπειρία.

Με τη στήριξη της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Κύπρο