ΠΡΟΒΟΛΗ

Λεμεσός, Ρίο, 8.15μ.μ. Την ταινία «Black Dog» σε σκηνοθεσία Γκουάν Χου, προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού. Δέκα χρόνια μετά την καταδίκη του, ο Λανγκ αποφυλακίζεται και επιστρέφει στην εξαθλιωμένη πια γενέτειρά του, στην επαρχία της ερήμου Γκόμπι στη βορειοδυτική Κίνα. Ανάμεσα στα ρημαγμένα σπίτια των κατοίκων, αγέλες αδέσποτων σκυλιών περιπλανιούνται στους δρόμους, ενώ ο αλκοολικός πατέρας του απελευθερώνει ένα-ένα τα ζώα από τον ζωολογικό κήπο που διατηρούσε. Η ταινία του Γκουαν Χου που κέρδισε το βραβείο στο τμήμα «Ενα Κάποιο Βλέμμα» του φεστιβάλ των Καννών, αναμειγνύει δημιουργικά δράμα, νουάρ, γουέστερν και slapstick κωμωδία, την ίδια ώρα που αφήνει σαφείς κοινωνικο-πολιτικές αιχμές για τον εκσυγχρονισμό της Κίνας αλλά και τα παγκοσμιοποιημένα πρότυπα ανάπτυξης.

ΔΙΑΛΕΞΗ

Λευκωσία, Αίθουσα Ε010, Νέα Πτέρυγα, Κεντρικά Κτίρια, Καλλιπόλεως 75, στις 7.30μ.μ. Η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας οργανώνει διάλεξη με θέμα «Η μετάβαση από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου στο Κίτιον: Νέα στοιχεία από την Παμπούλα». Εισηγήτρια: Δρ Σαμπίν Φουριέ, Ανώτερξ Ερευνήτρια στη Μονάδα Έρευνας HiSoMA του CNRS, Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux, Λυών, Γαλλία. Πληροφορίες: τηλ: 22893560

ΘΕΑΤΡΟ

Δάλι, Αμφιθέατρο Ιδαλίου. 8μ.μ. Θεατρική Ομάδα Παράβαση Λυμπιών, «Άντρες έτοιμοι για όλα» των Ρέππα-Παπαθανασίου σε διασκευή Σοφοκλή Σοφοκλέους, Soldout tickets

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Γκλόρια (22762605). Ιωάννης Μαχαιριώτης «Νεκρή Φύση». Μέχρι 30/9

Λεμεσός

HAUTEART (96663553). Έκθεση ζωγραφικής του Βαλεντίνου Βασιλείου. Μέχρι 9/10

Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Αναδρομική έκθεση της Δάφνης Μαυροβουνιώτη- Τριμικλινιώτη με τίτλο «Εικαστικές Μαρτυρίες– 70 χρόνια πορείας στην Τέχνη». Μέχρι 11/10

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

Λάρνακα

St-art Cafe, (24 342113). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας. Μέχρι 30/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: One Battle After Another (σκηνοθεσία Paul Thomas Anderson με τους Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro), The Strangers: Chapter 2 (σκηνοθεσία Penny Harlin με τους Madelaine Petsch, Gabriel Basso, Ema Horvath), Gabby’s Dollhouse: The Movie (σκηνοθεσία Ryan Crego με τους Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig, Carla Tassara)

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Συναισθηματική Αξία» σε σκηνοθεσία Γιόακιμ Τρίερ. Από τις 26 Σεπτεμβρίου για δύο εβδομάδες εκτός τις Δευτέρες. Καθημερινά στις 8.30μ.μ. Διάρκεια 133΄