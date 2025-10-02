ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 8μ.μ. 77777745. Έργα Μπραμς και Μάλερ προτείνει η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών μουσικής δωματίου. Αϊσέ Καραογλάν, Πινάρ Μπαϊρακτάρ, Βλαντιμίρ Τκατσένκο και Μανώλης Νεοφύτου σε έργα Μπραμς και Μάλερ. rialto.interticket.com Επόμενη: 3/10 Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, 8μ.μ.

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Ένα μουσικό ταξίδι- φόρος τιμής στη Σωτηρία Μπέλλου είναι η παράσταση «Τα τραγούδια της Σωτηρίας» με τη Χριστίνα Μαξούρη, που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025. Εισιτήρια: more.com

Λευκωσία, The Shoe Factory, 8.30μ.μ. Το πρωτοποριακό σύνολο Black Pencil από την Ολλανδία σηκώνει την αυλαία του 16ου Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής Φάρος 2025, με παγκύπριες πρεμιέρες έργων από: Καλλιόπη Τσουπάκη, Γιοχάνες Κ. Χίλντεμπραντ, Σίλια Σουάρτ, Ούγκο Μοράλες Μουργκία, B.C. Μαντζουνάθ, Χένρι Μονφόρ, Άντονι Φιουμάρα, Αντωνία Κάττου και Άρτεμις Αϊφωτίτη. pharosartsfoundation.org 22663871

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λεμεσός, Θέατρο Versus – Β’ Δημοτική Αγορά με καλωσόρισμα, 7.30μ.μ. Το Διεθνές φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού και Performance Open House επιστρέφει από τις 2 έως τις 5 Οκτωβρίου με ένα δυναμικό πρόγραμμα. Ανοίγει σήμερα με καλοσώρισμα στις 7.30μ.μ. και ακολουθεί το ΘΗΡΑΜΑ του Αλέξη Βασιλείου στον ίδιο χώρο στις 8.30μ.μ. με ένα ρυθμικό, ακουστικό και σωματικό τελετουργικό να ξεδιπλώνεται και να σηματοδοτεί την πρώτη μέρα του φεστιβάλ. Η παράσταση απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Σινεμά Πάνθεον, 7μ.μ. Το ντοκιμαντέρ «Η Ιστορία του Χαλκού στην Κύπρο» προβάλλεται ξανά στην πρωτεύουσα. Η παραγωγή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, σε σκηνοθεσία του Σταύρου Παπαγεωργίου, αφηγείται τη διαδρομή του μετάλλου που έδωσε το όνομα στο νησί και καθόρισε την πορεία του στον χρόνο. Είσοδος ελεύθερη.

ΒΙΒΛΙΟ

Λεμεσός, Τεχνοδρόμιο, 6.30μ.μ. Συνολική παρουσίαση του έργου του Μιχάλη Ζαφείρη, με αφορμή την έκδοση και την παρουσίαση της τελευταίας ποιητικής συλλογής του «Ροές» διοργανώνουν οι εκδόσεις Αρμίδα, τον Οκτώβριο. Ομιλητές στην εκδήλωση είναι ο Γιώργος Μύαρης, η Αλεξάνδρα Ζαμπά και η Ευφροσύνη Μαντά Λαζάρου. Συντονίζει η Άννα Τενέζη.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Πισσούρι. Το Cyprus Art Week- Pissouri 2025, το πρώτο διεθνούς επιπέδου πολιτιστικό και οικολογικό φεστιβάλ στην Κύπρο, πραγματοποιείται από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 5 Οκτωβρίου στο Πισσούρι. Υπό τη θεματική «Τέχνη. Φύση. Καινοτομία. Κοινότητα» το φεστιβάλ φέρνει μαζί, 28 συνεργάτες και περισσότερους από 100 καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

HAUTEART (96663553). Έκθεση ζωγραφικής του Βαλεντίνου Βασιλείου. Μέχρι 9/10

Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Αναδρομική έκθεση της Δάφνης Μαυροβουνιώτη- Τριμικλινιώτη με τίτλο «Εικαστικές Μαρτυρίες– 70 χρόνια πορείας στην Τέχνη». Μέχρι 11/10

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Dracula: A Love Tale (σκηνοθεσία Luc Besson, παίζουν Caleb Landry Jones, Christoph Valtz, Zoe Bleu), The Smashing Machine (σκηνοθεσία Benny Safdie, παίζουν Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader), Tin Soldier (σκηνοθεσία Brad Furman, παίζουν Scott Eastwood, Jamie Foxx, Nora Arnezeder), Avatar: The Way of Water (σκηνοθεσία James Cameron, παίζουν Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver), Ne Zha 2 (ταινία animation σε σκηνοθεσία Yu Yang).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Συναισθηματική Αξία» σε σκηνοθεσία Γιόακιμ Τρίερ. Από τις 26 Σεπτεμβρίου για δύο εβδομάδες εκτός τις Δευτέρες. Καθημερινά στις 8.30μ.μ. Διάρκεια 133΄